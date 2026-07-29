En el helicóptero siniestrado viajaban tres altos mandos: subjefe de Policía, jefe de Bomberos y director de Protección Civil

Son en total 7 los ocupantes de la aeronave. Fuentes oficiales confirmaron los primeros nombres.

En el helicóptero siniestrado viajaba tres altos mandos: subjefe de Policía, jefe de Bomberos y director de Protección Civil

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Momentos de máxima tensión en la provincia de San Juan por el accidente aéreo que involucra a un helicóptero que se precipitó en el extenso terreno del Parque Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil.

Equipos de rescate intentan llegar al lugar donde se precipitó la aeronave en la que viajaban 7 personas.

Fuentes oficiales confirmaron a este diario que entre los tripulantes está el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro y el director de Protección Civil, Carlos Heredia.

Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro, tres de los tripulantes del helicóptero. De la identidad de los otros pasajeros nada todavía se sabe.