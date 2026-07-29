Qué se sabe del helicóptero que cayó en Ischigualasto: el historial de la aeronave, según la ANAC

El helicóptero de matrícula LV-KGR se precipitó este miércoles en un sector del Parque Provincial Ischigualasto , donde se desplegó un amplio operativo para intentar llegar hasta la aeronave y asistir a las seis personas que viajaban a bordo.

La aeronave había partido desde la ciudad de San Juan con personal que se dirigía hacia Valle Fértil para participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego . Tras perderse el contacto y comprobarse que no había arribado a destino, se activó el protocolo de emergencia.

De las tareas participan efectivos de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil, personal sanitario y guardaparques. Los equipos se desplazan por un área de difícil acceso, cercana al Circuito de Los Arrieros y ubicada después de la formación conocida como El Hongo.

Por el momento, no se informó oficialmente el estado de los ocupantes . La prioridad del operativo es alcanzar el lugar del impacto y brindar asistencia.

La aeronave involucrada es un Bell 412EP , con número de serie de fabricación 36696 . De acuerdo con su historial de registros, realizó su primer vuelo en 2010 y anteriormente estuvo matriculada en Canadá y Estados Unidos.

Antes de llegar al país utilizó la matrícula estadounidense N536LW. Ese registro fue cancelado el 17 de noviembre de 2022, cuando el helicóptero fue exportado a la Argentina. Desde entonces quedó identificado con la patente LV-KGR y registrado por la empresa Jasfly S.A.

El Bell 412EP es un helicóptero equipado con dos turbinas Pratt & Whitney, preparado para operaciones de transporte, rescate, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales. Según las especificaciones publicadas por la compañía, puede transportar a un piloto y hasta 14 pasajeros, alcanza una velocidad de crucero de 122 nudos y tiene un techo operativo de 20.000 pies.

La capacidad máxima del modelo no indica cuántas personas viajaban en este vuelo en particular. En este caso, las autoridades informaron que había seis personas a bordo al momento del hecho. Mientras los rescatistas avanzan hacia la zona, las causas del siniestro todavía no fueron establecidas oficialmente.