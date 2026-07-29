Asalto y abuso sexual en Concepción: condenas de 18 y 10 años de cárcel para los imputados de atacar a una mujer y a su hija

El presidente del tribunal Pablo León leyó la homologación y sentencia de lo que fue un juicio abreviado. Uno de los condenados pidió la palabra para manifestar que quería ir a juicio, pero ya era tarde.

Agustín Emanuel Vila y Thiago Yair Narváez Córdoba, los condenados por el asalto y abuso sexual contra una mujer y su hija de 13 años en Concepción.

En una reciente audiencia judicial, la Justicia de San Juan dictó la sentencia condenatoria contra Agustín Emanuel Vila y Thiago Yair Narváez Córdoba, quienes fueron hallados responsables de una serie de delitos graves tras asaltar y abusar sexualmente de una mujer y su hija de 13 años en un domicilio de Concepción. A pesar de que ambos aceptaron la culpabilidad y acordaron un juicio abreviado, uno de ellos se arrepintió minutos antes de que el presidente del tribunal diera a conocer la resolución y pidió ir a juicio. Ya era tarde.

Vila recibió la pena más elevada debido a sus antecedentes. Fue condenado inicialmente a 15 años de prisión por robo triplemente agravado por el uso de arma blanca, por ser cometido en poblado y en banda y por escalamiento, y por el delito de abuso sexual con acceso carnal, también agravado por la participación de tres personas y el uso de arma blanca. Además, el tribunal decidió revocar la condicionalidad de una pena previa de tres años que pesaba sobre él desde abril de 2026, lo que sumó una condena unificada de 18 años de cárcel.

Por su parte, Narváez Córdoba fue condenado a sufrir la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. El tribunal lo consideró coautor penalmente responsable de los mismos delitos de robo y de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la participación de tres personas y el uso de arma blanca en perjuicio de una de las víctimas.

La resolución del tribunal, integrado por los jueces Guillermo Adárvez, Pablo León y Diego Sanz, fue por unanimidad. El presidente del órgano colegiado, León, dispuso además la prisión preventiva de ambos condenados hasta que la sentencia adquiera firmeza, para asegurar su cumplimiento en el Servicio Penitenciario Provincial.

El arrepentimiento insólito de uno de los condenados Narváez Córdoba, a través de su abogada Filomena Noriega, solicitó la palabra previamente al que el tribunal diera a conocer su resolución. El imputado aseguró que "que quería ir a juicio", pero el presidente del tribunal le explicó que eso no se podía hacer porque ya había prestado su consentimiento en el juicio abreviado y solo faltaba leer la parte dispositiva de la resolución.