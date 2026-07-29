Investigan a una contratista minera de Iglesia por una presunta defraudación: secuestraron nueve vehículos en allanamientos

Una empresa contratista que presta servicios a la actividad minera en Iglesia quedó bajo investigación por una presunta maniobra de defraudación relacionada con contratos de leasing, una modalidad de financiamiento que permite utilizar un vehículo mediante el pago de cuotas y, al finalizar el contrato, comprarlo o devolverlo.

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La investigación está a cargo de la UFI Norte, con la intervención del fiscal Sohar Aballay, y se inició a partir de una denuncia presentada por el Banco San Juan y el Banco Supervielle, que sostienen haber sido perjudicados por el supuesto incumplimiento de esos contratos.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó allanamientos en Iglesia, Rivadavia y Chimbas, donde fueron secuestrados nueve vehículos, entre camiones y camionetas, además de documentación considerada de interés para la pesquisa.

Fuentes judiciales indicaron que el fiscal Nicolás Alvo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, viajó a Jáchal para seguir de cerca el desarrollo de la investigación y coordinar las primeras pericias, colaborando con las diligencias realizadas durante los procedimientos.

Según la denuncia, la empresa Visma Vial SRL, cuyos responsables son de apellido Varela, habría adquirido varias camionetas y camiones mediante contratos de leasing para utilizarlos en trabajos vinculados con la minería. Sin embargo, una vez finalizados esos contratos de prestación de servicios, habría dejado de pagar las cuotas y tampoco habría devuelto los vehículos a las entidades financieras.

Durante los operativos, en Rodeo los investigadores secuestraron un camión y una camioneta Ram en un domicilio relacionado con uno de los sospechosos. En Rivadavia, con apoyo de personal especializado, incautaron una camioneta Toyota en la vivienda de una expareja de uno de los investigados.

Además, en una empresa de Chimbas secuestraron documentación, ya que existe la sospecha de que algunos de los vehículos eran alquilados a terceros.

Tras los allanamientos, los denunciados habrían entregado voluntariamente el resto de las unidades buscadas: otros tres camiones y cinco camionetas Toyota, que quedaron bajo custodia judicial.

La investigación continúa y ahora la Fiscalía deberá determinar si reúne pruebas suficientes para avanzar con la imputación formal de los responsables de la empresa por la presunta maniobra denunciada.