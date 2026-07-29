Disturbios en la cancha de San Martín de San Juan: detuvieron a un joven y le secuestraron marihuana

Los disturbios registrados en las inmediaciones del Estadio Hilario Sánchez , donde juega San Martín de San Juan, terminaron con un joven detenido y el secuestro de presunta marihuana durante un operativo policial realizado este martes.

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Según informó la Policía, efectivos de Motorizada N.º 1 fueron enviados al lugar luego de recibir un aviso por incidentes protagonizados por barras bravas en uno de los accesos al estadio.

Al llegar a la esquina de Mendoza y Lautaro, los uniformados observaron a un joven vestido con ropa de San Martín que, de acuerdo con la versión oficial, estaba generando disturbios. En ese momento, el sospechoso arrojó una caja negra antes de ser interceptado.

Siempre según la Policía, durante la identificación el joven reaccionó de manera agresiva, insultó a los efectivos y aseguró que tomaría represalias, por lo que fue detenido.

Con apoyo de personal de Comando Central, los policías realizaron un rastrillaje en la zona y encontraron la caja que había sido descartada. En su interior había 12 cigarrillos de fabricación casera y cinco envoltorios de nylon con una sustancia vegetal compactada.

Ante ese hallazgo intervino Drogas Ilegales, cuyos especialistas realizaron las pruebas correspondientes y el pesaje de la sustancia para determinar su naturaleza. En términos simples, este procedimiento sirve para confirmar si el material secuestrado corresponde a un estupefaciente y definir cómo continuará la investigación.

El detenido fue identificado por la Policía como Rodríguez, de 21 años, con domicilio en Chimbas. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 2ª, donde continuará la causa.