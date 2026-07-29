    • 29 de julio de 2026 - 10:53

    Una adolescente acusada de matar a su abuela afirmó que lo hizo por orden de un videojuego

    La víctima tenía 81 años y recibió diez heridas de arma blanca. La menor dio distintas versiones sobre lo ocurrido, entre ellas que un videojuego le había ordenado atacar, y permanecerá internada mientras avanza la investigación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una adolescente de 13 años fue imputada por el homicidio de su abuela, una mujer de 81 años, en un caso que conmociona a Uruguay. El crimen ocurrió en el barrio Cerrito, en Montevideo, y la menor permanecerá internada de manera preventiva mientras continúa la investigación judicial.

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    La imputación fue formalizada este martes por la presunta comisión de un homicidio especialmente agravado por el parentesco, además de otras agravantes vinculadas con la brutalidad del ataque y el uso de un arma blanca.

    Según informaron fuentes de la investigación, la adolescente es considerada imputable porque comprendía el carácter ilícito de sus actos al momento del hecho, aunque también necesita atención psiquiátrica debido a que había interrumpido el tratamiento y la medicación que recibía.

    El crimen en Uruguay

    El episodio ocurrió el domingo por la tarde en una vivienda ubicada en el cruce de la avenida San Martín y Aparicio Saravia, en Montevideo. La madre de la adolescente llamó a la Policía luego de que su hija le dijera que la abuela se había quitado la vida.

    Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a la mujer con diez heridas de arma blanca: tres en el pecho, una en el abdomen, cuatro en el cuello, una en la cabeza y otra en una mano.

    Ante esas lesiones, los investigadores descartaron rápidamente la hipótesis de un suicidio y comenzaron a tratar el caso como un homicidio.

    Durante la investigación, la adolescente ofreció diferentes relatos sobre lo ocurrido. En un primer momento sostuvo que su abuela se había autolesionado. Luego afirmó que intentó ayudarla y que accidentalmente también la había herido. Más tarde aseguró que un videojuego en línea le había ordenado atacar a la mujer.

    Las contradicciones reforzaron las sospechas de los investigadores, que dejaron el caso en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

    La adolescente permanecerá internada

    La joven fue trasladada al Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell, donde será evaluada por especialistas en salud mental. Una vez que reciba el alta médica, deberá cumplir una internación preventiva por 150 días en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, mientras continúa el proceso judicial.

    De acuerdo con medios uruguayos, familiares de la menor indicaron que la adolescente padece esquizofrenia, había estado internada recientemente y, pocos días antes del crimen, se había retirado del hospital sin el alta médica para ir a vivir con su abuela. Esa situación también forma parte de la investigación que busca esclarecer las circunstancias del trágico hecho.

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