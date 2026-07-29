Rusia busca detener al fundador de Telegram y lo acusa de "complicidad con el terrorismo"

Rusia anunció este miércoles que inició un proceso para lograr la detención internacional de Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram, a quien acusa de "complicidad con el terrorismo" por presuntamente permitir que la aplicación fuera utilizada por los servicios de inteligencia de Ucrania para reclutar ciudadanos rusos.

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La medida fue comunicada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), que informó la emisión de un pedido de búsqueda internacional contra el empresario tecnológico, aunque no precisó qué tipo de notificación fue emitida ni si otros países o agencias policiales la reconocerán.

Según el FSB, Telegram fue utilizada como plataforma para captar personas con el objetivo de llevar adelante actos de sabotaje en territorio ruso durante el conflicto con Ucrania. Las autoridades sostienen además que Dúrov no eliminó contenidos considerados "prohibidos" por la legislación rusa, motivo por el cual lo responsabilizan de facilitar esas actividades.

Desde el inicio de la guerra, tanto Rusia como Ucrania se han acusado mutuamente de utilizar las redes sociales y aplicaciones de mensajería para reclutar colaboradores y difundir información vinculada al conflicto.

Pável Dúrov, de 41 años, nació en San Petersburgo, pero hace años reside fuera de Rusia y cuenta con ciudadanía francesa y de los Emiratos Árabes Unidos . Antes de crear Telegram fundó VKontakte (VK), la red social más popular de Rusia. Sin embargo, abandonó la empresa luego de denunciar presiones de las autoridades rusas para entregar datos de usuarios y colaborar con el control de la plataforma.

Posteriormente lanzó Telegram, que rápidamente se convirtió en una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en Rusia y en otros países gracias a su sistema de cifrado y privacidad.

Telegram, en el centro de la disputa

Durante los últimos años, el gobierno ruso intentó en varias oportunidades restringir o bloquear el funcionamiento de Telegram para presionar a la empresa a entregar información de usuarios.

En paralelo, Moscú impulsa el crecimiento de Max, una aplicación de mensajería respaldada por el Estado ruso, con el objetivo de desplazar tanto a Telegram como a WhatsApp. Dúrov criticó públicamente esa plataforma al asegurar que se trata de una aplicación diseñada para la vigilancia estatal y la censura política.

También enfrenta problemas en Francia

El empresario también afronta investigaciones judiciales en Francia por presuntas irregularidades relacionadas con la difusión de contenidos ilegales en Telegram.

Hasta el momento, Dúrov no realizó declaraciones públicas sobre el pedido de captura anunciado por las autoridades rusas, mientras crece la tensión entre Moscú y las principales plataformas digitales en medio del conflicto con Ucrania.