Conmoción: hallan los cuerpos de cinco recién nacidos en la casa de una pareja

El hecho se produjo después de que la mujer diera a luz a un bebé sano tras un embarazo no detectado; los restos estaban guardados en cajas dentro de la casa.

Sellos policiales en la puerta de un departamento en Orange, Francia, donde fueron hallados los cuerpos de cinco recién nacidos guardados en cajas de cartón (28 de julio de 2026, Thibaud Moritz/AFP).

Los cuerpos de cinco recién nacidos o fetos fueron hallados en la vivienda de una pareja en la ciudad francesa de Orange, en el departamento de Vaucluse, sureste del país, informaron este martes medios locales. Hay conmoción en Francia.

El hallazgo se produjo después de que la mujer diera a luz durante el fin de semana, el 27 de julio, a un bebé sano tras un embarazo que, según los medios franceses France 3 y ICI Provence-Alpes, no había sido detectado ni por ella ni por su entorno —lo que en Francia se conoce como “déni de grossesse” o negación de embarazo—.

Entrada del departamento en Orange, Francia, donde la policía halló los restos de cinco recién nacidos guardados en cajas de cartón, tras el parto de un bebé sano el 27 de julio (28 de julio de 2026, Thibaud Moritz/AFP). Mientras ella permanecía en el hospital, su marido registró la vivienda familiar y encontró los primeros restos, ocultos en ropa dentro de un armario, tras lo cual alertó de inmediato a las autoridades.

Los investigadores realizaron un allanamiento y localizaron finalmente al menos cinco cadáveres de fetos o recién nacidos en distintos grados de descomposición, guardados dentro de cajas, según fuentes próximas al caso citadas por Franceinfo y la agencia AFP. Las pesquisas deberán determinar la naturaleza exacta de los restos, así como las circunstancias y la fecha de las muertes. Los primeros exámenes forenses, incluida una autopsia, estaban previstos para este miércoles.

Sellos policiales en la puerta del departamento en Orange, Francia, donde la policía halló los restos de cinco recién nacidos guardados en cajas de cartón, tras el parto de un bebé sano el 27 de julio (28 de julio de 2026, Thibaud La mujer, que tiene otros dos hijos de 8 y 12 años con su marido, permanece hospitalizada y por el momento no ha sido puesta bajo custodia policial. El hombre, que según los investigadores descubrió el embarazo recién en el momento del parto, dio aviso a los servicios sociales y psicológicos tras el hallazgo. La investigación fue confiada a la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada, mientras que la fiscalía de Carpentras, consultada por AFP, evitó por ahora dar declaraciones sobre el caso.