Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el suroeste de Japón y activó una alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud preliminar 7,1 sacudió este martes el suroeste de Japón , provocó cortes de energía , la suspensión del transporte ferroviario en la isla de Kyushu y la activación de una alerta de tsunami por parte de las autoridades.

El movimiento sísmico se registró a las 16:27 (hora local) y alcanzó el nivel 7 de la escala japonesa Shindo, la máxima intensidad contemplada por ese sistema de medición, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Tras el sismo, la JMA emitió una advertencia por la posible llegada de un tsunami con olas de hasta un metro de altura y pidió a la población mantenerse alejada de las zonas costeras mientras se monitorea la evolución del fenómeno. Las alertas de emergencia fueron emitidas para las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki, todas ubicadas en la isla de Kyushu.

Hasta el momento, las autoridades japonesas no informaron víctimas fatales ni daños materiales de gran magnitud , aunque continúan las tareas de evaluación y advirtieron sobre la posibilidad de nuevas réplicas en las próximas horas.

Como consecuencia del terremoto, la empresa Kyushu Electric Power informó que alrededor de 40.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico, mientras que la operadora ferroviaria JR Kyushu suspendió la circulación de sus servicios, incluidos los trenes bala de alta velocidad.

FUERTE SISMO EN JAPÓN Imágenes de pánico en el Costco de #Kumamoto , #Japan tras el fuerte temblor de M6.8 Julio 28 de 2026 #Earthquake #terremoto Vía @twang69 pic.twitter.com/vPHHOo46by

En tanto, la Autoridad de Regulación Nuclear indicó que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares emplazadas en la región afectada. El sismo también obligó a empresas como Sony y TSMC, que poseen plantas en la zona, a evaluar el impacto sobre sus operaciones.

JAPON | Un #séisme de magnitude 7,1 a frappé la préfecture de Kumamoto, sur l'île de Kyushu, et déclenchant une brève alerte au tsunami. Aucun décès confirmé mais au moins 50 personnes blessées, des maisons détruites et plus de 150 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer. pic.twitter.com/4GeTS1Wzfv — Nanana365 (@nanana365media) July 28, 2026

Japón se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Por su ubicación sobre cuatro placas tectónicas, el país registra miles de movimientos telúricos cada año y concentra cerca del 20% de los terremotos de magnitud 6 o superior que ocurren en el mundo.

El recuerdo del devastador terremoto y tsunami de 2011, que dejó unas 18.500 personas fallecidas o desaparecidas y provocó el accidente nuclear de Fukushima, mantiene en permanente estado de preparación a las autoridades y a la población frente a este tipo de fenómenos.