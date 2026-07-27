Coquimbo, ante una reconstrucción histórica tras el temporal: especialistas calculan entre 3 y 5 años para recuperar la región

La Región de Coquimbo comienza una nueva etapa tras el intenso sistema frontal que dejó una de las emergencias climáticas más severas de los últimos años. Luego de varios días de lluvias, inundaciones y daños estructurales, el Gobierno Regional anunció una inyección de recursos superior a los $18.600 millones chilenos para iniciar la reconstrucción, aunque especialistas estiman que la recuperación completa podría extenderse entre tres y cinco años.

El temporal golpeó la zona turística favorita de los sanjuaninos en La Serena y Coquimbo: playas cubiertas de barro y daños en locales

Coquimbo: Estiman hasta dos años de trabajo para lograr la reconstrucción total tras el devastador temporal

Las precipitaciones, que en algunos sectores superaron los 300 milímetros, provocaron el desborde de quebradas y cursos de agua, inundaciones, destrucción de viviendas, cortes de caminos y fallas en servicios básicos. Los mayores daños se registraron en zonas rurales, donde varias localidades quedaron aisladas y numerosas familias tuvieron que ser evacuadas. La emergencia también dejó víctimas fatales y llevó a las autoridades a decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y Alerta Sanitaria para toda la región.

La magnitud del desastre natural en la Región de Coquimbo genera especial atención en San Juan, ya que se trata de uno de los destinos turísticos internacionales más elegidos por los sanjuaninos , especialmente durante la temporada de verano. Sus playas, balnearios y la cercanía geográfica convierten a la zona en un punto de referencia para miles de visitantes de la provincia, por lo que el impacto del desastre natural y el proceso de reconstrucción son seguidos de cerca por quienes tienen vínculos turísticos, familiares o comerciales con ese territorio.

El gobernador regional Cristóbal Juliá confirmó que la reconstrucción será una prioridad presupuestaria y anunció que se convocará a una sesión extraordinaria del Consejo Regional para aprobar una cartera de inversión superior a los $18.600 millones chilenos.

Del total, $6.000 millones chilenos estarán destinados a apoyar directamente a los municipios afectados, mientras que otros $8.000 millones chilenos , en conjunto con Corfo, buscarán reactivar sectores económicos golpeados por la emergencia como la agricultura, la pesca, el turismo y la pequeña minería.

Además, se contemplan nuevas inversiones para reforzar la capacidad de respuesta de las comunas ante futuras emergencias.

“Una reconstrucción de esta magnitud requiere un esfuerzo extraordinario y, como Gobierno Regional, ya tomamos la decisión de priorizar nuestros recursos para enfrentar esta emergencia”, afirmó Juliá. “Una reconstrucción de esta magnitud requiere un esfuerzo extraordinario y, como Gobierno Regional, ya tomamos la decisión de priorizar nuestros recursos para enfrentar esta emergencia”, afirmó Juliá.

El gobernador también indicó que se gestionan fondos adicionales ante el Gobierno Central y remarcó la necesidad de activar el denominado 2% Constitucional para emergencias.

“Una reconstrucción de esta magnitud no puede recaer únicamente en las regiones. Si debemos reordenar nuestras prioridades presupuestarias para que las familias recuperen cuanto antes la normalidad, lo vamos a hacer. Hoy la reconstrucción es nuestra prioridad absoluta”, sostuvo.

La consejera regional Paola Cortés informó que se realizaron visitas a las provincias de Limarí, Choapa y Elqui para relevar las necesidades más urgentes planteadas por los municipios antes de la sesión extraordinaria del Consejo Regional.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Inversión y Control de Gestión, Max Aguirre, explicó que la modificación presupuestaria supera los $18 mil millones y se complementa con el 2% del presupuesto regional destinado a emergencias, equivalente a $1.940 millones.

“Seguiremos insistiendo ante el nivel central y, si es necesario, acudiremos al Ministerio de Hacienda para obtener mayores recursos”, señaló. “Seguiremos insistiendo ante el nivel central y, si es necesario, acudiremos al Ministerio de Hacienda para obtener mayores recursos”, señaló.

En la misma línea, la consejera regional Valeria Chacana cuestionó que la región deba afrontar gran parte del costo de la emergencia con recursos propios y reclamó mayor financiamiento extraordinario por parte del Gobierno Central.

Expertos anticipan una reconstrucción de largo plazo

Más allá de la reparación inmediata de los daños, especialistas advierten que la magnitud del desastre obligará a desarrollar un proceso de planificación de varios años.

El arquitecto y urbanista Rodrigo J. Tapia Cerda sostuvo que el modelo de crecimiento urbano redujo la capacidad natural de drenaje del territorio, una situación que quedó expuesta en sectores como Cajón del Romero, Cruz de Caña, La Higuera y Monte Patria.

Según explicó, no alcanza con reconstruir lo destruido, sino que es necesario avanzar hacia Planes de Resiliencia Territorial para cada comuna, con herramientas que permitan anticipar riesgos, adaptar los territorios y reducir el impacto de futuros eventos climáticos.

A partir de esos planes, planteó la creación de estrategias de reconstrucción que contemplen medidas de emergencia, mitigación, posible relocalización de viviendas ubicadas en zonas de riesgo y obras de infraestructura más resistentes.

Tapia Cerda estimó que este proceso podría extenderse entre tres y cinco años, dependiendo de la disponibilidad de financiamiento y la velocidad con la que puedan ejecutarse las obras. El director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de La Serena, Alejandro Orellana, coincidió en que la recuperación será gradual.

“La primera prioridad es restablecer funciones básicas como el suministro de agua potable, la electricidad, la recolección de residuos y la conectividad vial, aspectos que aún no están completamente resueltos”, explicó. “La primera prioridad es restablecer funciones básicas como el suministro de agua potable, la electricidad, la recolección de residuos y la conectividad vial, aspectos que aún no están completamente resueltos”, explicó.

El académico señaló que luego vendrá una segunda etapa enfocada en la reconstrucción de viviendas, caminos, puentes, badenes e infraestructura urbana, trabajos que podrían prolongarse durante varios años debido al nivel de afectación.

Además, remarcó la necesidad de actualizar estudios de riesgo, fortalecer las redes de infraestructura y ejecutar nuevas obras de mitigación frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos.

Más de $6.000 millones chilenos ya fueron desplegados por el Gobierno

El delegado presidencial regional Víctor Pino informó que el Gobierno ya destinó más de $6.000 millones chilenos a través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y fondos directos de la Delegación Presidencial.

Sin embargo, aclaró que el apoyo continuará mediante transferencias de emergencia, bonos para recuperación de enseres, subsidios habitacionales y financiamiento para infraestructura crítica.

La reconstrucción de Coquimbo, según las autoridades y especialistas, no solo implicará reparar los daños provocados por el temporal, sino también transformar la manera en que las comunidades se preparan para enfrentar nuevos eventos extremos.

Fuente: Diario El Día.