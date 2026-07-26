Murió el presunto autor del atentado en la marcha del Orgullo en Berlín durante un operativo policial

El sospechoso, de 21 años, era buscado por el atropello que dejó una mujer fallecida y 29 heridos. Las autoridades investigan el hecho como un atentado terrorista de motivación islamista.

El presunto autor del atropello masivo ocurrido durante la marcha del Orgullo LGTBIQ+ en Berlín murió este domingo tras un operativo policial desarrollado en las afueras de la capital alemana. El sospechoso era intensamente buscado desde el ataque registrado el sábado y fue localizado en el distrito de Spandau.

Según informó la Policía, el hombre, identificado como Abdul Ballout, de 21 años, se enfrentó a los efectivos con un arma blanca cuando intentaban detenerlo. Ante esa situación, los agentes dispararon para neutralizar la amenaza. Aunque recibió asistencia médica, falleció poco después.

El ataque ocurrió durante la celebración del Christopher Street Day, una de las principales marchas del Orgullo en Alemania. De acuerdo con la investigación, el sospechoso embistió con una furgoneta a un grupo de asistentes, provocando la muerte de una mujer y dejando 29 personas heridas, varias de ellas de gravedad.

Las autoridades alemanas sostienen que existen indicios para considerar el hecho como un atentado terrorista de motivación islamista. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, indicó que el sospechoso ya era conocido por los organismos de seguridad debido a sus antecedentes y a un proceso de radicalización.

De acuerdo con medios europeos, Ballout había sido detenido en 2025 bajo sospecha de intentar unirse al grupo Estado Islámico en Siria. Tras permanecer varios meses en prisión preventiva, recuperó la libertad, aunque continuaba bajo vigilancia de las autoridades.