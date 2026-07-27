Los incendios no dan tregua en España y Francia y ya hay más de 300.000 evacuados

La emergencia por los incendios forestales en España y Francia se agravó durante las últimas horas. La cifra de personas evacuadas, desplazadas o confinadas superó las 300.000 , muy por encima de las 80.000 informadas inicialmente, mientras el fuego continúa activo y una nueva ola de calor amenaza con empeorar el escenario.

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Hay al menos 80.000 evacuados por el incendio que azota Madrid y el sur de Francia

Lo que comenzó como una serie de focos separados se convirtió en una de las mayores operaciones de evacuación registradas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Bomberos, militares y brigadistas internacionales trabajan contra reloj para aprovechar una breve mejora del tiempo antes de que vuelvan a subir las temperaturas.

La situación más preocupante se concentra en el suroeste de Francia. Los grandes incendios originados cerca de la costa atlántica quedaron a solo 15 kilómetros de los accesos al área metropolitana de Burdeos , una ciudad rodeada por zonas turísticas, bosques y establecimientos vinculados con la producción de vino.

Las autoridades francesas estiman que más de 250.000 personas debieron ser evacuadas , de las cuales alrededor de 220.000 se encontraban en la región de Gironda. Entre los desplazados hay residentes y miles de turistas que debieron abandonar viviendas, hoteles y zonas de campamento en plena temporada de verano.

El fuego no avanzó durante algunas horas debido a una mejora momentánea de las condiciones climáticas, pero todavía no fue contenido . El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, advirtió que el peligro permanece y evitó transmitir tranquilidad ante la posibilidad de nuevas reactivaciones.

Enormes columnas de humo cubren el suroeste de Francia, donde miles de residentes y turistas debieron abandonar la región ante el avance de las llamas.

España combate el incendio más grande de su historia reciente

España también atraviesa una situación crítica. Alrededor de 79.000 personas fueron evacuadas y otras 30.000 permanecieron confinadas en sus viviendas por el riesgo que representan el fuego, el humo y las rutas bloqueadas. Los principales focos se encuentran en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón.

Solo en Madrid, Ávila y Toledo, más de 90.000 personas resultaron afectadas por evacuaciones o confinamientos, mientras unas 77.000 hectáreas quedaron alcanzadas por los incendios. Aunque algunos frentes avanzan con mayor lentitud, todavía existen sectores activos y un elevado riesgo de que las llamas vuelvan a cobrar fuerza.

El incendio de Ávila ya consumió más de 50.000 hectáreas y fue clasificado como el más grande y agresivo de la historia reciente de España. Su perímetro se extendió por aproximadamente 160 kilómetros y obligó a los equipos de emergencia a concentrarse en la protección de pueblos y zonas urbanas.

En Castellón, el operativo enfrenta además un peligro extraordinario: en algunas zonas permanecen enterradas antiguas municiones de la Guerra Civil española que pueden explotar cuando son alcanzadas por el fuego, lo que dificulta el ingreso de los brigadistas.

Más de 300.000 hectáreas arrasadas por el fuego

El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales calcula que más de 300.000 hectáreas se quemaron durante 2026 entre Francia y España, una superficie equivalente a unos 3.000 kilómetros cuadrados.

Francia contabilizó más de 13.500 incendios desde comienzos de año y unas 116.000 hectáreas destruidas, el registro anual más alto de su historia moderna. En España, el fuego afectó cerca de 153.000 hectáreas, seis veces más que durante el mismo período de 2025.

Las autoridades españolas describieron algunos focos como incendios de sexta generación, capaces de alcanzar una intensidad extrema, generar sus propias condiciones meteorológicas y consumir miles de hectáreas en pocas horas.

Una nueva ola de calor amenaza con agravar la emergencia

Los equipos de emergencia afrontan una verdadera carrera contra el tiempo. Las condiciones meteorológicas ofrecieron una pequeña ventana para intentar estabilizar los focos, pero desde mediados de semana volverán el calor intenso, la baja humedad y el viento.

En el área de Burdeos se esperan temperaturas de hasta 37 grados, mientras que en las zonas afectadas de España los termómetros podrían alcanzar los 38 grados. Las autoridades temen que estas condiciones reactiven sectores parcialmente controlados y provoquen nuevos incendios.

La Unión Europea desplegó aviones hidrantes, helicópteros y equipos procedentes de distintos países para reforzar las tareas. Sin embargo, la magnitud de los incendios está llevando al límite la capacidad de respuesta y mantiene a cientos de miles de personas sin saber cuándo podrán regresar a sus hogares.

Bomberos combaten un incendio forestal que arrasa las cercanías de Le Las, en las afueras de Burdeos, Francia.

La emergencia continúa abierta y las próximas horas serán decisivas. Con el regreso del calor extremo y los vientos intensos, las autoridades mantienen la alerta ante posibles reactivaciones y nuevas evacuaciones.