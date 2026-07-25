    • 25 de julio de 2026 - 09:48

    Coquimbo: Estiman hasta dos años de trabajo para lograr la reconstrucción total tras el devastador temporal

    Los graves daños provocados por el reciente temporal en la infraestructura vial y urbana anticipan un proceso de recuperación de largo aliento para Coquimbo.

    El impacto más crítico se registró en la infraestructura vial, con caminos completamente borrados, puentes cortados y zonas aisladas.

    El impacto más crítico se registró en la infraestructura vial, con caminos completamente borrados, puentes cortados y zonas aisladas.

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    Los graves daños provocados por el reciente y potente sistema frontal en la infraestructura vial y urbana anticipan un proceso de recuperación de largo aliento. Advierten que volver a la normalidad requerirá de una coordinación institucional sin precedentes.

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    El severo temporal que azotó con fuerza a la región dejó una profunda huella de destrucción material, obligando a las autoridades y especialistas a replantear los plazos de recuperación. De acuerdo con las estimaciones técnicas, la reconstrucción total demandará un plazo de hasta dos años.

    El fenómeno climático, caracterizado por intensas precipitaciones, el desborde de cauces y la activación de quebradas, provocó estragos en múltiples localidades. El impacto más crítico se registró en la infraestructura vial, con caminos completamente borrados, puentes cortados y zonas aisladas que dificultaron el despliegue inicial de la asistencia y el abastecimiento básico.

    Un desafío logístico y económico de gran magnitud

    Especialistas en planificación y gestión de emergencias señalaron que la magnitud de los daños supera con creces los catastros iniciales, extendiendo los costos de reparación de manera exponencial hacia los valles y sectores más alejados.

    Tiempos de la naturaleza: Gran parte de los trabajos iniciales dependen de la estabilización de los terrenos afectados por aludes y deslizamientos de lodo.

    Infraestructura colapsada: La recuperación de rutas estratégicas y la habilitación definitiva de puentes requerirá de ingeniería compleja y recursos extraordinarios.

    Coordinación institucional: Volver a una estabilidad real y sostenible exigirá un trabajo mancomunado y sostenido entre los distintos niveles del Estado.

    Mientras las comunidades continúan evaluando las pérdidas multimillonarias que dejó el temporal, las autoridades enfatizan que el camino hacia la normalidad será un proceso de largo aliento que requerirá mantener los esfuerzos de asistencia y la asignación de fondos especiales de manera ininterrumpida.

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