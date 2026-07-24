A un mes de los devastadores terremotos en Venezuela: más de 5.300 muertos y masivo operativo de ADN

A un mes de los devastadores terremotos que sacudieron distintas regiones de Venezuela, la nación caribeña atraviesa semanas decisivas marcadas por el duelo nacional, la asistencia humanitaria a los damnificados y las complejas tareas de identificación de los fallecidos.

Venezuela: ascienden a más de 5.200 las víctimas fatales tras los devastadores terremotos

Tragedia en Venezuela: lanzan una convocatoria masiva de muestras de ADN para identificar víctimas de los sismos

En este primer aniversario mensual del desastre natural, autoridades locales y organismos internacionales rindieron homenaje a la memoria de las víctimas y ratificaron el compromiso de sostener las tareas de reconstrucción en las zonas más afectadas.

Según el último parte oficial difundido por las autoridades venezolanas a un mes de la tragedia, el impacto del fenómeno sísmico deja un saldo crítico:

Víctimas fatales: Se confirmaron 5.398 personas fallecidas a causa de los colapsos y derrumbes.

Heridos: Ascienden a 16.740 los heridos asistidos en hospitales de campaña y centros de salud.

Rescatados con vida: Los equipos de socorro lograron rescatar a 6.462 personas entre los escombros.

Identificación por ADN y contención a las familias

Uno de los principales focos del operativo coordinado por el Gobierno venezolano e instituciones internacionales radica en el reconocimiento de las víctimas. Para ello, se puso en marcha un proceso masivo de toma de muestras de ADN dirigido a familiares de personas denunciadas como desaparecidas.

El procedimiento busca cotejar el perfil genético con los restos recuperados en las zonas de mayor colapso de infraestructura, como La Guaira y Caracas, mientras se brindan servicios de contención psicológica, refugio transitorio y agua potable en los puntos más críticos.

La etapa de reconstrucción

A la crisis humanitaria se suma el despliegue de brigadas internacionales que colaboran en el apuntalamiento de estructuras y la remoción de escombros.

Las autoridades advirtieron que el restablecimiento total de las viviendas destruidas y los servicios básicos demandará un trabajo prolongado y articulado con la comunidad internacional para atender a las miles de familias desplazadas.