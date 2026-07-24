    • 24 de julio de 2026 - 19:37

    A un mes de los devastadores terremotos en Venezuela: más de 5.300 muertos y masivo operativo de ADN

    El Gobierno de Venezuela inició un proceso de toma de muestras genéticas a familiares para la identificación de los fallecidos.

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    A un mes de los devastadores terremotos que sacudieron distintas regiones de Venezuela, 

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    A un mes de los devastadores terremotos que sacudieron distintas regiones de Venezuela, la nación caribeña atraviesa semanas decisivas marcadas por el duelo nacional, la asistencia humanitaria a los damnificados y las complejas tareas de identificación de los fallecidos.

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    En este primer aniversario mensual del desastre natural, autoridades locales y organismos internacionales rindieron homenaje a la memoria de las víctimas y ratificaron el compromiso de sostener las tareas de reconstrucción en las zonas más afectadas.

    Cifras del desastre: víctimas y rescates

    Según el último parte oficial difundido por las autoridades venezolanas a un mes de la tragedia, el impacto del fenómeno sísmico deja un saldo crítico:

    Víctimas fatales: Se confirmaron 5.398 personas fallecidas a causa de los colapsos y derrumbes.

    Heridos: Ascienden a 16.740 los heridos asistidos en hospitales de campaña y centros de salud.

    Rescatados con vida: Los equipos de socorro lograron rescatar a 6.462 personas entre los escombros.

    Identificación por ADN y contención a las familias

    Uno de los principales focos del operativo coordinado por el Gobierno venezolano e instituciones internacionales radica en el reconocimiento de las víctimas. Para ello, se puso en marcha un proceso masivo de toma de muestras de ADN dirigido a familiares de personas denunciadas como desaparecidas.

    El procedimiento busca cotejar el perfil genético con los restos recuperados en las zonas de mayor colapso de infraestructura, como La Guaira y Caracas, mientras se brindan servicios de contención psicológica, refugio transitorio y agua potable en los puntos más críticos.

    La etapa de reconstrucción

    A la crisis humanitaria se suma el despliegue de brigadas internacionales que colaboran en el apuntalamiento de estructuras y la remoción de escombros.

    Las autoridades advirtieron que el restablecimiento total de las viviendas destruidas y los servicios básicos demandará un trabajo prolongado y articulado con la comunidad internacional para atender a las miles de familias desplazadas.

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