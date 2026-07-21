    • 21 de julio de 2026 - 21:30

    Tragedia en Venezuela: lanzan una convocatoria masiva de muestras de ADN para identificar víctimas de los sismos

    Las autoridades habilitaron centros de atención para familiares de personas desaparecidas tras el devastador terremoto de junio en Venezuela.

    &nbsp;Lanzan una convocatoria masiva de muestras de ADN para identificar víctimas.

     Lanzan una convocatoria masiva de muestras de ADN para identificar víctimas.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A más de un mes de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado mes de junio, el gobierno de ese país lanzó una convocatoria oficial a la población para la toma de muestras de ADN, con el objetivo prioritario de lograr la identificación de las víctimas fatales y las personas que aún continúan desaparecidas.

    Leé además

    Terremoto en Venezuela sigue ascendiendo la cantidad de victimas fatales.

    Venezuela: ascienden a más de 5.200 las víctimas fatales tras los devastadores terremotos
    Terremoto en Venezuela.

    Venezuela: la cifra de muertos ya asciende a 4.490 y hay más de 16.000 heridos

    El operativo, coordinado por organismos de seguridad e instituciones de medicina legal, está dirigido a familiares directos (padres, hijos y hermanos) de quienes no hayan sido localizados tras los colapsos edilicios e intensos derrumbes provocados por el sismo.

    Puntos de toma de muestras y procedimiento

    Las autoridades habilitaron sedes especiales del Servicio Científico y Forense en Caracas y en las regiones costeras y andinas donde el impacto del terremoto fue más destructivo.

    El procedimiento contempla:

    Entrevistas filiatorias: recolección de datos biomeétricos, señas particulares, prendas y registros médicos previos de los desaparecidos.

    Toma de muestras biológicas: hisopados bucales y extracción de sangre a familiares consanguíneos de primer grado para cotejo genético.

    Red de datos nacional: unificación de los registros genéticos con la base de datos de los cuerpos y restos óseos rescatados entre los escombros que aún no pudieron ser identificados.

    Un trabajo a contra reloj entre los escombros

    Los fuertes sismos registrados en junio causaron graves daños en la infraestructura civil, colapsos de viviendas y deslizamientos de tierra que complicaron las tareas iniciales de rescate. Con el correr de las semanas y la finalización de las búsquedas con vida, las brigadas forenses concentran sus esfuerzos en dar respuesta a cientos de familias que continúan buscando a sus allegados.

    Desde los organismos sanitarios remarcaron la importancia de que los familiares acudan con documentación de identidad para agilizar el entrecruzamiento de datos y garantizar la restitución de los restos a sus seres queridos

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El drama de los chicos que quedaron huérfanos tras los terremotos en Venezuela.

    El drama de los chicos que quedaron huérfanos tras los terremotos en Venezuela: "Tienen miedo y no pueden dormir"

    El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

    Daniel Ortega anunció que no habrá más elecciones en Nicaragua y profundiza su control sobre el poder

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Serena, atravesado por un temporal devastador.

    "Jamás habíamos vivido una situación así": el dramático relato de una sanjuanina desde La Serena, una ciudad desbordada por el histórico temporal

    Por Gimena Contrera Díaz
    chile declaro el estado de catastrofe en coquimbo por el temporal: hay 10 muertos y 104.504 aislados

    Chile declaró el estado de catástrofe en Coquimbo por el temporal: hay 10 muertos y 104.504 aislados

    Por Redacción Diario de Cuyo