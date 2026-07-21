Tragedia en Venezuela: lanzan una convocatoria masiva de muestras de ADN para identificar víctimas de los sismos

A más de un mes de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado mes de junio, el gobierno de ese país lanzó una convocatoria oficial a la población para la toma de muestras de ADN, con el objetivo prioritario de lograr la identificación de las víctimas fatales y las personas que aún continúan desaparecidas.

Venezuela: la cifra de muertos ya asciende a 4.490 y hay más de 16.000 heridos

Venezuela: ascienden a más de 5.200 las víctimas fatales tras los devastadores terremotos

El operativo, coordinado por organismos de seguridad e instituciones de medicina legal, está dirigido a familiares directos (padres, hijos y hermanos) de quienes no hayan sido localizados tras los colapsos edilicios e intensos derrumbes provocados por el sismo.

Las autoridades habilitaron sedes especiales del Servicio Científico y Forense en Caracas y en las regiones costeras y andinas donde el impacto del terremoto fue más destructivo.

Toma de muestras biológicas: hisopados bucales y extracción de sangre a familiares consanguíneos de primer grado para cotejo genético.

Red de datos nacional: unificación de los registros genéticos con la base de datos de los cuerpos y restos óseos rescatados entre los escombros que aún no pudieron ser identificados.

Un trabajo a contra reloj entre los escombros

Los fuertes sismos registrados en junio causaron graves daños en la infraestructura civil, colapsos de viviendas y deslizamientos de tierra que complicaron las tareas iniciales de rescate. Con el correr de las semanas y la finalización de las búsquedas con vida, las brigadas forenses concentran sus esfuerzos en dar respuesta a cientos de familias que continúan buscando a sus allegados.

Desde los organismos sanitarios remarcaron la importancia de que los familiares acudan con documentación de identidad para agilizar el entrecruzamiento de datos y garantizar la restitución de los restos a sus seres queridos