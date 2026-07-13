El drama de los chicos que quedaron huérfanos tras los terremotos en Venezuela: "Tienen miedo y no pueden dormir"

Organizaciones humanitarias alertan sobre la grave situación que atraviesan miles de niños que perdieron a sus familias en la tragedia. Muchos presentan secuelas emocionales y necesitan asistencia urgente.

El drama de los chicos que quedaron huérfanos tras los terremotos en Venezuela.

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Los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela no solo dejaron miles de víctimas fatales y una destrucción sin precedentes, sino también una crisis humanitaria que golpea especialmente a los más pequeños. Entre los sobrevivientes hay cientos de niños que quedaron huérfanos y hoy enfrentan un futuro marcado por el miedo, la incertidumbre y el trauma.

De acuerdo con organizaciones que trabajan en las zonas afectadas, muchos menores fueron rescatados tras perder a sus padres o familiares cercanos y permanecen alojados en refugios temporales o bajo el cuidado de otros parientes. Los equipos de asistencia advierten que el impacto psicológico es enorme: varios sufren ataques de pánico, tienen dificultades para dormir y reviven constantemente el momento del derrumbe.

Los especialistas explican que el temor a nuevas réplicas mantiene a los niños en un estado permanente de alerta. Muchos se niegan a ingresar a edificios, lloran durante la noche o presentan cuadros de ansiedad severa. Ante esta situación, psicólogos y trabajadores sociales intentan brindar contención emocional, aunque los recursos disponibles resultan insuficientes frente a la magnitud de la emergencia.

Mientras tanto, la prioridad también pasa por garantizar alimentación, atención médica, educación y un entorno seguro para los menores que quedaron sin el cuidado de sus familias. Diversas organizaciones internacionales solicitaron reforzar la ayuda humanitaria para evitar que estos niños queden expuestos a situaciones de abandono o vulnerabilidad.

La tragedia continúa dejando cifras estremecedoras. Según los últimos reportes oficiales, los terremotos provocaron más de 4.300 muertes, miles de heridos y decenas de miles de personas desplazadas, mientras continúan las tareas de búsqueda y reconstrucción en las zonas más afectadas.