Tragedia en Bangkok: al menos 27 muertos y decenas de heridos por un incendio en un local nocturno

El fuego se desató durante la madrugada en un concurrido pub de la capital de Tailandia. Las autoridades investigan las causas del siniestro, que dejó además decenas de personas hospitalizadas.

Una tragedia sacudió a Bangkok, cuando un voraz incendio consumió un popular local nocturno y provocó la muerte de al menos 27 personas. Además, decenas de asistentes resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales de la capital tailandesa.

El siniestro ocurrió poco después de la medianoche en el pub Na Ladprao, ubicado en el distrito de Chatuchak. De acuerdo con las primeras informaciones, las llamas se propagaron con rapidez y una densa columna de humo dificultó la evacuación de quienes se encontraban en el interior del establecimiento.

23.57 . 199 1 pic.twitter.com/Tw6EPb7fhS — JS100Radio (@js100radio) July 12, 2026 Los equipos de bomberos lograron controlar el incendio en unos 30 minutos, pero para entonces el saldo era devastador. Las autoridades confirmaron al menos 27 fallecidos y 63 heridos, varios de ellos en estado grave.

Las primeras pericias apuntan a que la ausencia o insuficiencia de salidas de emergencia habría complicado la evacuación. Varios cuerpos fueron hallados en la parte trasera del local, cerca de los baños, donde muchas personas intentaron refugiarse del humo y las llamas.