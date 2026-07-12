    • 12 de julio de 2026 - 19:48

    Tragedia en Bangkok: al menos 27 muertos y decenas de heridos por un incendio en un local nocturno

    El fuego se desató durante la madrugada en un concurrido pub de la capital de Tailandia. Las autoridades investigan las causas del siniestro, que dejó además decenas de personas hospitalizadas.

    Tragedia en Bangkok.

    Tragedia en Bangkok.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una tragedia sacudió a Bangkok, cuando un voraz incendio consumió un popular local nocturno y provocó la muerte de al menos 27 personas. Además, decenas de asistentes resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales de la capital tailandesa.

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    El siniestro ocurrió poco después de la medianoche en el pub Na Ladprao, ubicado en el distrito de Chatuchak. De acuerdo con las primeras informaciones, las llamas se propagaron con rapidez y una densa columna de humo dificultó la evacuación de quienes se encontraban en el interior del establecimiento.

    Los equipos de bomberos lograron controlar el incendio en unos 30 minutos, pero para entonces el saldo era devastador. Las autoridades confirmaron al menos 27 fallecidos y 63 heridos, varios de ellos en estado grave.

    Las primeras pericias apuntan a que la ausencia o insuficiencia de salidas de emergencia habría complicado la evacuación. Varios cuerpos fueron hallados en la parte trasera del local, cerca de los baños, donde muchas personas intentaron refugiarse del humo y las llamas.

    El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, visitó el lugar del desastre y aseguró que se realizará una investigación exhaustiva para determinar el origen del incendio y establecer si el establecimiento cumplía con las normas de seguridad. Hasta el momento, las causas del fuego no fueron confirmadas oficialmente.

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