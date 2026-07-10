Tragedia en Córdoba: chocó un minibús de un club de fútbol femenino infantil y hay dos muertos

El terrible siniestro vial conmociona al sur de Córdoba. Un minibús que trasladaba a un plantel de fútbol femenino infantil chocó de frente contra un auto, dejando como saldo dos personas muertas y 16 menores heridas.

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El trágico episodio ocurrió este jueves alrededor de las 17:50 horas en la Ruta Provincial 4, en un sector conocido como la "curva de la Herrería", entre las localidades de La Carlota y Huanchilla.

Según informaron fuentes policiales, las nenas —de entre 9 y 12 años y oriundas de Laboulaye y Serrano— regresaban de disputar un encuentro deportivo en Río Cuarto. Por causas que aún se intentan establecer, el utilitario impactó de manera frontal contra un Fiat Siena.

A raíz del fortísimo impacto, el minibús terminó volcado sobre la calzada. Las 16 futbolistas sufrieron politraumatismos, cortes por el estallido de los cristales y escoriaciones.

De inmediato, se montó un gran operativo de emergencia para trasladar a las menores al Hospital de La Carlota, donde recibieron asistencia médica y contención psicológica. Afortunadamente, autoridades sanitarias confirmaron que ninguna de las nenas se encuentra en estado de gravedad ni corre riesgo de vida, aunque algunas fueron derivadas a Río Cuarto por precaución.

Dos víctimas fatales

La peor parte del siniestro se la llevaron los ocupantes del automóvil. En el Fiat Siena viajaban cuatro personas: un hombre y una mujer mayores de edad perdieron la vida en el acto debido a la violencia del choque. En tanto, otra mujer que viajaba en el rodado menor resultó gravemente herida y permanece internada bajo pronóstico reservado.

Fabricio Ibarra, jefe de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, detalló que al momento del accidente "la visibilidad era normal" y que la colisión se produjo en un tramo prácticamente recto dentro de una zona sinuosa. Los peritos de la Policía Judicial trabajan en el lugar para determinar la mecánica del hecho.