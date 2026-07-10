Docente de música fue clave para detener a un femicida

En la mañana de este miércoles, la comunidad de Junín se vio sacudida por el brutal femicidio de Mercedes Errapan , una joven madre de 32 años. Tras cometer el crimen, el acusado, Sebastián Daniel Bonafe (32) , emprendió una desesperada huida llevando consigo a la hija de la víctima, una menor de tan solo 7 años. Lo que comenzó como una fuga en motocicleta terminó involucrando de manera fortuita a Luciano Pérez, un profesor de música que se convirtió en la pieza fundamental para la resolución del caso.

Según el testimonio de Pérez, quien dicta clases de música en la Escuela Primaria N° 16, ubicada en la zona rural de Rojas (cerca del cruce de la Ruta Nacional 188 y la Ruta Provincial 30), su jornada transcurría con normalidad. Al finalizar su horario laboral y debido a que debía trasladar su automóvil a un taller mecánico en Pergamino, el docente emprendió el viaje por la Ruta 188.

A los pocos kilómetros, Pérez divisó a un hombre y a una pequeña haciendo "dedo" en la banquina. Fiel a una costumbre solidaria arraigada desde sus épocas de estudiante, decidió detenerse y ofrecerles un aventón.

El sospechoso le relató que viajaba en moto desde Los Toldos rumbo a Rojas, pero que una avería en la cadena del vehículo lo había obligado a dejar el rodado abandonado a la vera de la ruta, viéndose forzado a pedir auxilio a los automovilistas.

El docente detalló que Bonafe subió en el asiento del acompañante portando un bolso con el cierre roto y otro bolso más pequeño, mientras que la niña se ubicó en la parte trasera. Durante el viaje, el acusado mantuvo una conversación sumamente distendida: habló sobre pesca y viajes futuros. Le comentó al docente que tenía planeado un viaje con la niña hacia las Cataratas del Iguazú. Mostró una calma absoluta que jamás hizo sospechar al conductor sobre la atrocidad que se había cometido horas antes.

Por su parte, la menor se mantuvo completamente en silencio durante todo el trayecto y terminó quedándose dormida en el asiento posterior.

El desembarco en Pergamino y la alerta policial

Pérez ofreció dejar a los pasajeros en una plaza de Pergamino para que la niña pudiera disfrutar de los juegos mientras él realizaba sus trámites mecánicos, acordando volver a encontrarse con ellos más tarde. El sospechoso aceptó y descendieron en el semáforo ubicado frente a la Plaza de Ejercicios alrededor de las 12:30 horas. Al bajar, la pequeña perdió uno de sus guantes rosados en el interior del vehículo.

Minutos después, mientras el profesor caminaba hacia la casa de un familiar, recibió el llamado de Jorgelina, la directora de la Escuela Primaria N° 16. La policía de la DDI Pergamino se había presentado en el establecimiento rural buscando pistas sobre un hombre y una niña de idénticas características.

Cooperación clave y captura

Sin dudarlo, Pérez aportó de inmediato todos los detalles del recorrido, el punto exacto de la bajada y la vestimenta de los sospechosos. Su colaboración con las fuerzas de seguridad fue crucial para que los investigadores pudieran realizar un seguimiento preciso a través de las cámaras de monitoreo urbano.

La policía logró cercar al imputado en las inmediaciones de la zona señalada. Aunque Bonafe intentó tomar como rehén a la menor amenazándola con un cuchillo en el cuello, los efectivos actuaron con rapidez, lograron reducirlo y procedieron a su inmediata aprehensión, poniendo a salvo a la menor.

Tras pasar varias horas colaborando con la investigación en la sede policial, el docente reflexionó sobre el rol ciudadano frente a este tipo de hechos: "No queda otra que tratar de colaborar para mejorar todo. A veces uno piensa en decir que no vio nada para evitarse problemas, pero esto lo tenemos que solucionar entre todos".

Bonafe permanece detenido a disposición de la justicia, imputado por el femicidio de Errapan, mientras que la menor ya se encuentra bajo resguardo y asistencia psicológica.