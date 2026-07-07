    • 7 de julio de 2026 - 08:50

    Víctor Omar Leiva, el docente que hallaron muerto: se conocieron las causas del deceso

    El caso conmovió a la provincia de Catamarca.

    Víctor Omar Leiva, el docente que hallaron muerto: se conocieron las causas del deceso

    Víctor Omar Leiva, el docente que hallaron muerto: se conocieron las causas del deceso

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    La investigación por el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda del centro de la Capital permitió establecer su identidad y las circunstancias de su fallecimiento. La víctima fue identificada como Víctor Omar Leiva, un docente cuya ausencia de varias semanas en su lugar de trabajo había generado preocupación entre sus compañeros, quienes al no tener noticias de él dieron aviso de la situación.

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    El cuerpo fue encontrado en el interior de su vivienda y, tras las pericias realizadas por el Cuerpo Interdisciplinario Forense, la autopsia determinó que la causa de muerte fue un infarto agudo de miocardio. Además, los especialistas establecieron que el deceso se había producido aproximadamente cinco días antes del hallazgo, descartándose la intervención de terceros.

    La inquietud de sus compañeros fue el primer indicio de que algo no estaba bien. Al advertir que Leiva llevaba varias semanas sin presentarse a cumplir sus funciones y que no respondía a los intentos de contacto, se puso en marcha el procedimiento que culminó con el hallazgo del cuerpo en su domicilio.

    Con el resultado de la autopsia, la Justicia concluyó que se trató de una muerte por causas naturales, mientras continúan las actuaciones administrativas de rigor para el cierre del expediente. El hecho causó una profunda conmoción en la comunidad educativa, donde Leiva era ampliamente conocido.

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