Le ofrecieron dólares desde el WhatsApp de un amigo y lo estafaron con $18 millones

La víctima creyó que negociaba con un conocido, sin saber que delincuentes habían tomado el control de su cuenta de WhatsApp tras el robo de su celular.

Un vecino de Capital fue víctima de una millonaria estafa virtual luego de creer que estaba negociando la compra de dólares con un amigo. Sin embargo, detrás de los mensajes había delincuentes que habían tomado el control de la cuenta de WhatsApp del verdadero propietario del teléfono. Como resultado del engaño, transfirió 18 millones de pesos y perdió todo el dinero.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 2da y el caso pasó a manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que ahora trabaja para identificar a los responsables y seguir el rastro del dinero transferido.

Según la investigación, el damnificado recibió un mensaje desde el número de un amigo que habitualmente se dedica a la compra y venta de dólares. Convencido de que conversaba con esa persona, aceptó la propuesta para concretar la operación y realizó dos transferencias bancarias a distintas cuentas que le fueron indicadas durante la conversación.

La maniobra quedó al descubierto horas después, cuando se comunicó con la esposa de su amigo. En ese momento descubrió que el hombre había perdido el celular y que desconocidos habían logrado apoderarse de su cuenta de WhatsApp, utilizándola para engañar a sus contactos con falsas operaciones comerciales.