WhatsApp lanza los nombres de usuario: cómo hacer para reservar el tuyo y porqué es clave para tu privacidad

Una de las funciones más esperadas de WhatsApp por fin salió de la fase beta. Meta comenzó el despliegue de los nombres de usuario, una nueva forma de contactar a otras personas sin tener que compartir el número de teléfono. La función se implementará gradualmente durante los próximos meses y permitirá reservar un nombre de usuario desde la aplicación.

Pero eso significa que la carrera por hacerse con los mejores nombres de usuario de WhatsApp está a punto de comenzar. Prepárate.

WhatsApp anuncia que esta semana se abrirá la opción de reservar nombres de usuario en la plataforma. Recibirás una notificación en la app cuando esté disponible. Para comprobarlo, ve a Ajustes y luego a Cuenta . Allí encontrarás la pestaña Nombre de usuario , si está activada. Tendrás la opción de crear un nombre de usuario nuevo o usar el que ya tienes de Instagram o Facebook. WhatsApp ofrece un generador de nombres de usuario, pero también puedes usar el que te apetezca.

"Los nombres de usuario están diseñados para que puedas controlar quién ve tu número de teléfono. Es una función opcional; tú eliges tu nombre de usuario, puedes cambiarlo o eliminarlo, y no tiene por qué coincidir con tu nombre de usuario o cuenta en ninguna otra aplicación", explica Alice Newton-Rex, vicepresidenta de Producto de WhatsApp.

Newton-Rex recalcó que esta función de WhatsApp se diseñó pensando en la privacidad del usuario. No existe una lista pública de nombres de usuario que se pueda consultar. Los usuarios también pueden añadir una capa adicional de seguridad permitiendo que solo se comuniquen con ellos quienes conozcan una clave única de cuatro dígitos, además de su nombre de usuario.

Estos nombres de usuario seguirán siendo totalmente opcionales, pero Newton-Rex considera que esta nueva opción es una medida de privacidad que muchos usuarios actuales ya han valorado positivamente. "Creo que tendrá una gran acogida, pero eso es algo que iremos descubriendo a medida que la implementemos", afirma.

Una función similar a la de sus competidores

"Los nombres de usuario de Signal son una buena comparación. Funcionará de forma muy similar", afirma Newton-Rex. Signal implementó los nombres de usuario en su plataforma en 2024. Muchas aplicaciones de mensajería siguen experimentando con diferentes maneras para que los usuarios se conecten sin compartir números. Por ejemplo, Germ DM permite a sus usuarios crear "tarjetas desechables" para que puedan conectarse con varios grupos de diferentes maneras.

Si crees que esta podría ser tu oportunidad de conseguir a @kimkardashian en WhatsApp, te equivocas. Ni siquiera podrás conseguir a @k1mkarda$hian. "Los nombres más conocidos, como figuras públicas, entidades gubernamentales o celebridades, están reservados. Solo pueden ser reclamados por sus legítimos propietarios. Los nombres similares a nombres conocidos también están reservados", explica Newton-Rex. Incluso si no eres una celebridad, tendrás prioridad para usar el nombre de tu cuenta de Facebook o Instagram durante este período de confirmación antes del lanzamiento general.

Esa reserva del nombre de usuario no dura para siempre. Lo mejor es que reserves el tuyo esta semana, ahora que comienza el lanzamiento global de las reservas y aún quedan muchas opciones disponibles.