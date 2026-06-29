Robots humanoides ya compiten con atletas en China y sorprenden por su nivel de coordinación

Las máquinas participaron junto a deportistas en una tradicional carrera de botes dragón y demostraron avances que las acercan cada vez más a tareas del mundo real.

China volvió a mostrar el avance de su industria robótica con una exhibición que pareció sacada de una película de ciencia ficción. En la provincia de Sichuan, dos robots humanoides compartieron una competencia de botes dragón con remeros humanos, en una prueba que buscó demostrar el potencial de esta tecnología de cara a los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2026.

El evento se desarrolló durante las celebraciones del tradicional Festival del Bote del Dragón, donde los robots del modelo Tiangong, desarrollados por el Centro de Innovación de Robótica Humanoide de Beijing, navegaron junto a seis jóvenes remeros locales. Antes de la competencia, los androides fueron sometidos a más de dos semanas de entrenamiento para aprender a coordinar sus movimientos y adaptarse a las condiciones del agua.

Al principio, los movimientos de las máquinas eran rígidos y poco sincronizados. Sin embargo, tras varios ajustes realizados por los ingenieros, lograron remar con mayor precisión e incluso mantener el avance de la embarcación cuando los deportistas dejaron de remar para poner a prueba su desempeño.

La exhibición también sirvió para demostrar otras capacidades. Durante el festival, los robots prepararon comidas tradicionales como los zongzi, paquetes de arroz glutinoso envueltos en hojas de bambú, una prueba que permitió evaluar su precisión en tareas delicadas y su funcionamiento en ambientes húmedos.

Un paso más hacia la robótica del futuro Los organizadores señalaron que esta experiencia forma parte de los preparativos para los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, que se celebrarán en Beijing entre el 22 y el 26 de agosto y reunirán más de 30 disciplinas deportivas protagonizadas exclusivamente por androides.