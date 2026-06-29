WhatsApp suma mensajes que se autodestruyen y un nuevo punto verde: cómo funcionarán las próximas funciones

WhatsApp continúa desarrollando nuevas funciones con el objetivo de mejorar la experiencia de uso y aumentar la privacidad de las conversaciones. Entre las novedades que comenzaron a aparecer en las versiones beta se destacan los mensajes de texto de una sola visualización y un nuevo indicador identificado como un punto verde.

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Ambas herramientas todavía se encuentran en fase de pruebas, aunque se espera que lleguen de manera gradual a los dispositivos Android y iPhone mediante futuras actualizaciones oficiales.

La principal incorporación es la posibilidad de enviar mensajes de texto de visualización única, una función que amplía una característica ya disponible para fotos, videos y notas de voz.

Con esta modalidad, el mensaje se elimina automáticamente una vez que el destinatario lo lee, evitando que permanezca almacenado en el chat. Además, la plataforma busca reforzar la privacidad bloqueando acciones como las capturas de pantalla, el copiado del contenido y el reenvío del mensaje a otros usuarios.

La herramienta está pensada para compartir información confidencial o datos sensibles sin dejar un registro permanente de la conversación.

El nuevo punto verde

Otra de las novedades es la incorporación de un punto verde que aparecerá junto al perfil de algunos contactos.

Según las pruebas realizadas, este indicador permitirá identificar rápidamente cuándo una persona se encuentra conectada. Sin embargo, solo será visible si el usuario tiene habilitada la opción para mostrar su estado en línea dentro de la configuración de privacidad de WhatsApp.

Meta busca que este sistema facilite la identificación de contactos activos y simplifique la gestión de las conversaciones, especialmente para quienes utilizan la aplicación de forma intensiva.

Cuándo estarán disponibles

Por el momento, las dos funciones forman parte del programa beta de WhatsApp y solo pueden ser utilizadas por un grupo limitado de evaluadores.

Como ocurre habitualmente con las novedades de la plataforma, Meta analizará el funcionamiento de estas herramientas antes de definir una fecha para su lanzamiento global en las versiones estables de Android e iOS.