    • 21 de junio de 2026 - 10:20

    ¿No sabés qué decirle a tu papá? Las 15 mejores frases para enviar por WhatsApp en el Día del Padre

    Desde frases tiernas hasta dedicatorias inspiradoras, te presentamos una selección ideal para enviar este domingo 21 de junio y sorprender a papá en una de las fechas más importantes del año.

    Día del Padre.

    Día del Padre.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Día del Padre es una de las fechas más especiales para las familias argentinas. Más allá de los regalos o los encuentros, muchos eligen expresar su cariño con un mensaje que refleje agradecimiento, admiración y amor hacia quienes cumplen el rol de padres.

    Leé además

    Qué quilombo que armé: la reacción de Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte.

    Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte compartida por Florencia Peña

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el llanto de flor pena luego de la fake news sobre la muerte del padre de messi: no estoy acostumbrada

    El llanto de Flor Peña luego de la fake news sobre la muerte del padre de Messi: "No estoy acostumbrada"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ya sea para acompañar una foto, una publicación en redes sociales o simplemente para enviar por WhatsApp, estas son algunas frases ideales para dedicar en esta jornada especial:

    "Gracias por enseñarme con el ejemplo y acompañarme en cada paso. ¡Feliz Día del Padre!"

    "Tu amor, tu paciencia y tus consejos son el mejor regalo que recibí en la vida."

    "No importa cuántos años pasen, siempre voy a necesitar uno de tus abrazos."

    "Feliz día al hombre que me enseñó a nunca rendirme."

    "Gracias por estar en los buenos momentos y también en los difíciles."

    "Sos mi guía, mi apoyo y una de las personas más importantes de mi vida."

    "Hoy celebro todo lo que hiciste y seguís haciendo por nuestra familia."

    "Tu esfuerzo y dedicación son una inspiración diaria."

    "Papá: gracias por cada enseñanza, cada consejo y cada gesto de amor."

    "No hay palabras suficientes para agradecer todo lo que hiciste por mí."

    "Feliz Día del Padre al mejor compañero de aventuras y aprendizajes."

    "Tu ejemplo vale más que mil palabras."

    "Gracias por enseñarme que la verdadera fortaleza también está en la bondad."

    "Siempre voy a estar orgulloso de ser tu hijo."

    "Que tengas un día tan especial como el amor que brindás todos los días."

    Aunque muchas veces los sentimientos se expresan en persona, un simple mensaje puede convertirse en un recuerdo imborrable. En una época donde la tecnología acerca a las familias, una frase sincera puede ser la mejor manera de decirle a papá cuánto se lo quiere.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el enojo de nicolas occhiato con florencia pena por su informacion sobre la salud del papa de messi: corresponde una sancion contundente

    El enojo de Nicolás Occhiato con Florencia Peña por su información sobre la salud del papá de Messi: "Corresponde una sanción contundente"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    [video] florencia pena anuncio por error la muerte del padre de lionel messi y la destrozaron en las redes

    [VIDEO] Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Lionel Messi y la destrozaron en las redes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que hay detras de la pasion de bangladesh por argentina

    Qué hay detrás de la pasión de Bangladesh por Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el truco japones infalible para secar la ropa los dias de lluvia y humedad

    El truco japonés infalible para secar la ropa los días de lluvia y humedad

    Por Redacción Diario de Cuyo