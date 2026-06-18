El enojo de Nicolás Occhiato con Florencia Peña por su información sobre la salud del papá de Messi: "Corresponde una sanción contundente"

Nicolás Occhiato expresó todo su malestar luego de que Florencia Peña diera la información -falsa- del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi.
El dueño de LUZU TV expresó todo su malestar por los dichos de la actriz en su canal de stream.
Nicolás Occhiato expresó todo su malestar luego de que Florencia Peña diera la información -falsa- del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi.
Minutos después de que la familia Messi emitiera un comunicado brindando detalles sobre la salud de Jorge, asegurando que “evoluciona favorablemente dentro del cuadro”, el creador y dueño de LUZU TV compartió un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) dejando en claro su enojo y apuntando contra la actriz y su equipo.
"Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total", aseguró Occhiato, que por estos días se encuentra en Estados Unidos cubriendo el paso de la selección argentina el Mundial 2026, acompañado por un numeroso equipo de Nadie Dice Nada, su propio programa en LUZU TV.
"Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar", sentenció Occhiato, responsabilizando al equipo de producción del programa El show del verano y su conductora, Flor Peña.
Rápidamente el mensaje en X se llenó de comentarios, muchos de ellos apuntando a la falta de profesionalismo de la actriz y de su equipo de producción en haber dado una información tan sensible sin haberla chequeado de forma fehaciente.
Al aire en LUZU TV, luego de dar la falsa información sobre la salud de Jorge Messi, Flor Peña se disculpó y reconoció haberse "comido una fake", aunque no hizo una autocrítica por su accionar.
"Es lo que pasa hoy en la comunicación, ya no sabés qué es fake. A veces también te podes comer la curva, pedimos disculpas", afirmó, minutos antes de que Occhiato publicara su mensaje en X.