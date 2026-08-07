UNO y BLVCK Paris: lanzan una edición de lujo completamente negra con una carta inédita

El clásico juego de cartas UNO sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de una colaboración exclusiva junto a BLVCK Paris para presentar una edición especial dirigida a coleccionistas. La nueva versión deja de lado los tradicionales colores primarios para adoptar un diseño minimalista totalmente negro con detalles en gris.
La última de estas ediciones limitadas llega de la mano de Blvck Paris y la verdad es que me flipa como se ve. Este lavado de cara trae un negro mate a todas las cartas, plasmando así el sello de la marca parisina, que es conocida por sus creaciones monocromáticas.
Diseño monocromático y nueva regla "Black Out"
Esta versión redefine por completo la apariencia visual del mazo tradicional e incorpora una novedad en su dinámica de juego:
Estética exclusiva: Un formato sobrio y monocromático que transforma el juego en un objeto de colección.
Carta inédita: Se suma al mazo la tarjeta especial llamada Black Out.
Mecánica de penalización: La regla obliga a todos los participantes a competir para tocar la carta primero. El jugador que no lo consiga deberá robar cuatro cartas como castigo.
Con esta alianza entre la marca de diseño y el popular juego, la iniciativa busca cautivar tanto a los seguidores de toda la vida como a los entusiastas del diseño y la exclusividad.