UNO y BLVCK Paris: lanzan una edición de lujo completamente negra con una carta inédita

El clásico juego de cartas UNO sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de una colaboración exclusiva junto a BLVCK Paris para presentar una edición especial dirigida a coleccionistas. La nueva versión deja de lado los tradicionales colores primarios para adoptar un diseño minimalista totalmente negro con detalles en gris.

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La última de estas ediciones limitadas llega de la mano de Blvck Paris y la verdad es que me flipa como se ve. Este lavado de cara trae un negro mate a todas las cartas, plasmando así el sello de la marca parisina, que es conocida por sus creaciones monocromáticas.

Esta versión redefine por completo la apariencia visual del mazo tradicional e incorpora una novedad en su dinámica de juego:

Estética exclusiva: Un formato sobrio y monocromático que transforma el juego en un objeto de colección.

Mecánica de penalización: La regla obliga a todos los participantes a competir para tocar la carta primero. El jugador que no lo consiga deberá robar cuatro cartas como castigo.

Con esta alianza entre la marca de diseño y el popular juego, la iniciativa busca cautivar tanto a los seguidores de toda la vida como a los entusiastas del diseño y la exclusividad.