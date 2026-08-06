    • 6 de agosto de 2026 - 10:12

    Murió un actor de "División Palermo" y "Homo Argentum"

    Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores. A lo largo de su trayectoria, trabajó en cine, teatro y televisión.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este miércoles 5 de agosto, el espectáculo argentino está de luto tras confirmarse que murió el actor Pablo Palacio, quien integró el elenco de destacadas producciones como las películas Homo Argentum y El ciudadano ilustre, además de la exitosa serie División Palermo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pablo Palacio.

    Pablo Palacio.

    La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado formal en redes sociales.

    "Lamentamos el fallecimiento del actor Pablo Palacio. A lo largo de su trayectoria desarrolló una sostenida labor en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad. Acompañamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este difícil momento", reza el texto con el que oficializaron el deceso del artista de 61 años.

    Cabe destacar que, si bien la noticia de su deceso fue comunicada por el sindicato que representa a las actrices y actores del país, hasta el momento no trascendieron públicamente las causas de su muerte.

    Quién era el actor que murió

    El actor, nacido el 25 de agosto de 1965, supo forjar una extensa carrera artística en la escena argentina con trabajos en teatro, cine, televisión, series e incluso publicidad.

    De hecho, su recorrido en televisión y plataformas digitales incluyó trabajos en numerosas producciones, entre ellas División Palermo, la exitosa serie de Netflix estrenada en 2023 y creada por Santiago Korovsky además de Señores papis (2014), Cartoneros (2016), El jardín de bronce (2017), Las Estrellas (2017), Edha (2018), El lobista (2018), Monzón (2019), Atrapa a un ladrón (2019), Nada (2023) y Cromañón (2024).

    Pablo Palacio en Divisi&oacute;n Palermo, la exitosa serie de Netflix.

    Pablo Palacio en División Palermo, la exitosa serie de Netflix.

    Por otro lado, en la pantalla grande, Palacio dejó una marca imborrable con su participación en una amplia lista de películas destacadas, entre ellas El ciudadano ilustre (2016) y El clan (2015).

    Entre los títulos de su filmografía también se encuentran Un paraíso para los malditos (2013), El Potro, lo mejor del amor (2018), El sonido de los tulipanes (2019), Al acecho (2020), El cadáver insepulto (2022), La Invitada (2023), Elena sabe (2023), La invitada (2023) y Goyo (2024) además de Homo Argentum (2025)

    En tanto, su recorrido sobre los escenarios incluyó numerosas propuestas teatrales: Remanente Sur con dirección de Hugo Asencio, El viaje de Discepolito dirigida por Víctor Dupont, Guarda abajo de Ernesto Michel y No tenés códigos, escrita y dirigida por Matías Alarcón, además de otros guiones dentro del teatro independiente.

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