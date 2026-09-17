[VIDEO] De las piñas al abrazo: se pelearon en plena calle y terminaron como viejos amigos

La insólita escena ocurrió en 9 de Julio y Arenales, en CABA. Hubo golpes, una caída, motociclistas que se metieron en la pelea y un final que nadie esperaba.

Una escena que parecía destinada a terminar de la peor manera tuvo un desenlace completamente inesperado en pleno centro porteño. Dos jóvenes comenzaron a pelearse en la vía pública y, después de varios minutos de tensión, terminaron dándose la mano y abrazándose.

El episodio ocurrió en la zona de 9 de Julio y Arenales, en la Ciudad de Buenos Aires, y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

En las imágenes se observa cómo los dos hombres intercambian golpes en plena calle hasta que uno de ellos termina en el suelo. La situación se vuelve todavía más caótica cuando aparece un repartidor de Pedidos Ya, quien interviene y le da una patada al joven que había caído.

Poco después se suma otro motociclista, que también comienza a increparlo mientras la discusión continúa frente a quienes pasaban por el lugar.

Del enojo a un abrazo en cuestión de segundos Cuando parecía que el conflicto podía seguir escalando, la secuencia dio un giro total. El joven que había quedado en el suelo se acercó a su rival y le extendió la mano. El gesto fue correspondido y, segundos después, los dos terminaron abrazándose. Como si fuera poco, tras separarse volvieron a acercarse y se dieron un segundo abrazo, ante la sorpresa de quienes presenciaban la situación.