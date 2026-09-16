    • 16 de septiembre de 2026 - 19:22

    [VIDEO] La increíble remontada de Max Verstappen en una carrera de karting: largó último, pasó a 64 rivales y ganó

    El piloto de Red Bull compitió frente a 100 participantes durante una exhibición en el circuito de Silverstone.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El piloto neerlandés Max Verstappen protagonizó un evento de exhibición en el circuito de karting de Silverstone, en Inglaterra, donde logró remontar desde el último puesto de la grilla y superar a 100 competidores para quedarse con la victoria en tiempo récord.

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    La competencia, organizada en el marco de la serie “Max vs. 100”, reunió a una categoría de rivales compuesta por influencers, deportistas de distintas disciplinas, streamers y periodistas de varios países.

    Aunque la organización había previsto una carrera de 30 vueltas con una duración aproximada de una hora, el tetracampeón del mundo de Fórmula 1 completó la remontada en apenas 14 vueltas y 35 minutos de competencia.

    Una largada impresionante y una definición triunfal

    En la largada, con 101 vehículos en pista, se generó un cuello de botella en las primeras variantes del trazado británico. Verstappen aprovechó los roces y los despistes del pelotón del fondo para adelantar a 64 rivales en el primer giro de la carrera.

    En la cuarta vuelta ya se posicionaba en el top 20, y para la sexta ronda ingresó a los primeros diez lugares.

    A pesar de las reglas especiales del evento, que les permitía a los pilotos utilizar algunos atajos, y de sufrir el desprendimiento de su cámara de a bordo tras un toque, la estrella de Red Bull mantuvo un ritmo constante hasta tomar el liderazgo definitivo.

    Al finalizar la prueba, Verstappen destacó la intensidad de los primeros metros y la exigencia física del formato: “Fue una primera vuelta caótica. Vi el hueco por el sector externo, pude esquivar los contactos y pasar a más de 60 autos en pocos segundos”, señaló el neerlandés tras bajarse del vehículo.

    El piloto de Red Bull viene de terminar en el segundo puesto del último Gran Premio de Madrid en la F1, consiguiendo 18 puntos importantes para el campeonato. Tan solo tres días después, Max reapareció en Inglaterra para dejar imágenes inéditas en el exótico desafío que se le propuso ante 100 corredores.

    Su regreso a la máxima categoría del automovilismo será durante el GP de Azerbaiyán, que tendrá la particularidad de que la carrera principal se llevará a cabo un sábado (26 de septiembre) y no un domingo, como es habitual.

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