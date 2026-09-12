[VIDEO] Jáchal se cubrió de blanco y la nieve sorprendió en plena noche sanjuanina

La nieve volvió a regalar una postal poco habitual en San Juan. Durante la noche de este sábado, sectores de Jáchal comenzaron a cubrirse de blanco , en medio del intenso frío que dominó prácticamente toda la jornada en la provincia.

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Las imágenes fueron compartidas gentilmente por lectores de DIARIO DE CUYO y muestran cómo los copos caen con intensidad bajo la luz del alumbrado, mientras el suelo y la calzada comienzan a acumular una capa blanca. Una escena plenamente invernal cuando faltan apenas unos días para el inicio de la primavera.

La nieve cae durante la noche de este sábado en Jáchal. Video: gentileza de lectores de Diario de Cuyo.

Lo ocurrido en Jáchal se suma a una jornada en la que el fenómeno alcanzó distintos puntos de la provincia. Desde las primeras horas del sábado se registraron nevadas en Pedernal, El Colorado, Ischigualasto y Barreal , además de otros sectores jachalleros.

En Pedernal, por ejemplo, calles, techos, árboles y espacios abiertos amanecieron cubiertos por la nieve después de una noche de precipitaciones y temperaturas muy bajas. El fenómeno transformó por completo el paisaje de esa localidad de Sarmiento.

La acumulación también fue importante en el Parque Provincial Ischigualasto, donde las condiciones meteorológicas obligaron incluso a cerrar el circuito durante parte de la jornada debido al estado de los caminos.

El frente frío que atravesó la provincia

El escenario había sido anticipado por los pronósticos. Para este sábado se esperaba un marcado descenso térmico, con lluvias, nevadas y viento del sector sur. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido además un alerta amarillo para sectores de San Juan, con acumulaciones de nieve que podían alcanzar entre 5 y 10 centímetros y ser superadas localmente.

Durante la tarde todavía se mantenía la posibilidad de lluvias y nevadas sobre el centro provincial, mientras diferentes localidades del interior ya mostraban paisajes completamente blancos.

Ahora, cuando cae la noche, Jáchal vuelve a ser protagonista de esa postal. Las imágenes muestran que la nieve continúa presente en el norte sanjuanino y cierra uno de los días más fríos y particulares de este septiembre.