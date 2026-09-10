JÁCHAL: la obra de la Escuela Gascón alcanzó un 86 % de avance

Los trabajos en la escuela de Jáchal contemplan la ampliación, refacción y reconstrucción de distintos sectores del edificio escolar.

La emblemática Escuela Esteban Agustín Gascón, ubicada en la localidad de Niquivil, Jáchal, ingresa en su etapa decisiva de transformación. Tras haber atravesado momentos críticos que obligaron a declarar la emergencia edilicia, la obra de refacción, ampliación y reconstrucción integral registra un avance del 86 %, marcando un hito fundamental para la comunidad educativa de la zona norte de San Juan.

Una respuesta integral para la escuela de Jáchal El deterioro acumulado con los años y el posterior colapso de un sector de la cubierta crearon un escenario de riesgo inminente que forzó la evacuación preventiva de varias áreas de la escuela. Lejos de aplicar parches superficiales, el Ministerio de Infraestructura proyectó una intervención de fondo. La estrategia arquitectónica dividió el edificio en dos etapas operativas simultáneas: por un lado, la conservación y puesta en valor de las estructuras consolidadas; por el otro, la demolición y reconstrucción completa de aquellos bloques donde la falla física impedía una refacción segura.

Modernización, ampliación y reconstrucción de espacios En la actualidad, los avances de la empresa constructora son visibles en casi la totalidad del predio. El plan de obras contempla la edificación de nuevas aulas, galerías de circulación, grupos sanitarios adaptados a normativas vigentes y la recuperación integral del playón polideportivo, un espacio clave para el desarrollo recreativo y comunitario de Niquivil.

En el sector reconstruido desde cero, donde los daños resultaron irreparables, se concentrará el área administrativa y de gestión. Allí funcionarán la nueva Dirección, la Secretaría y dos aulas totalmente equipadas, garantizando estándares óptimos de estabilidad, ventilación e iluminación natural. A esto se suma el recambio completo de los tendidos eléctricos y las redes sanitarias, elementos centrales para adecuar la infraestructura a las exigencias operativas actuales.