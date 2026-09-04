Vecinos de Jáchal denuncian nuevos avistamientos de un puma y piden urgente presencia oficial

La tranquilidad que caracterizaba a la localidad rural de Campo de Batalla, en el departamento Jáchal, quedó completamente alterada. Lejos de tratarse de un episodio aislado ocurrido días atrás cuando una niña aseguró haber visto al animal al regresar de clases, los vecinos confirmaron que el puma fue visto nuevamente merodeando la zona, lo que disparó el temor generalizado de los pobladores.

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La situación movilizó a las familias del norte sanjuanino, quienes exigen una respuesta rápida y mayor presencia de las autoridades competentes para evitar cualquier tipo de tragedia.

El principal foco de angustia pasa por el traslado diario de los menores hacia los establecimientos educativos. En una zona donde históricamente los niños se movilizan caminando o en bicicleta con total libertad, el panorama cambió drásticamente.

"De tanta tranquilidad que sabíamos tener, ahora no tenemos tranquilidad", repetían con preocupación los vecinos, señalando que los chicos tienen miedo de salir de sus casas o volver solos de la escuela.

Días atrás, el caso conmocionó a la comunidad cuando se conoció el testimonio de la madre de una alumna que se topó con el felino: "Se le paralizó todo el cuerpo", relató sobre el estado de shock con el que la menor llegó a su hogar tras fotografiar al supuesto animal.

Comportamiento extraño en los animales y sospechas de más de un ejemplar

Con el correr de los días, los indicios sobre la presencia del felino se multiplicaron. Los habitantes de Campo de Batalla no descartan que pueda tratarse de más de un ejemplar circulando por los callejones rurales.

Como prueba de ello, remarcaron la reacción inusual de los animales de la zona. Según los testimonios recolectados, los caballos se muestran de manera reiterada alterados, incontrolables e inestables, una conducta directa que los crianceros adjudican al acecho de la fauna silvestre en las inmediaciones.

Pedido a las autoridades

Ante este escenario de alerta, los pobladores volvieron a reclamar operativos intensivos por parte de las áreas de la cartera ambiental y policial, solicitando patrullajes constantes. A su vez, recordaron a la comunidad que ante cualquier nuevo avistamiento se debe evitar intentar capturar o acorralar al animal, dando aviso inmediato al sistema de emergencias 911 o a la dependencia policial de la zona.

Fuente: Actualidad Jachallera