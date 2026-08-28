Hidráulica comenzó a encauzar los ríos Jáchal y Los Patos para prevenir crecidas

Las tareas se realizan en Jáchal y Calingasta como parte de las primeras acciones del COPRE. Buscan mejorar el escurrimiento y preparar los cauces ante el aumento de caudales.

Con la mirada puesta en la próxima temporada estival, el Departamento de Hidráulica de San Juan puso en marcha trabajos preventivos sobre los ríos Jáchal y Los Patos, en los departamentos de Jáchal y Calingasta. Las intervenciones forman parte de las primeras acciones del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), creado para anticipar y coordinar respuestas frente a posibles contingencias climáticas.

Las tareas comenzaron luego de que el gobernador Marcelo Orrego anunciara la conformación del COPRE y tienen como objetivo mejorar la capacidad de conducción de los cauces ante el incremento de los caudales que podría registrarse durante los meses de verano. En Jáchal, dos topadoras trabajan actualmente sobre el río en el tramo comprendido entre La Puntilla y El Portezuelo. En ese sector está previsto intervenir aproximadamente 10 kilómetros de cauce, en una de las tareas de mayor magnitud contempladas para esta primera etapa.

Los trabajos incluyen el encauzamiento del río y la corrección de sus márgenes, con intervenciones destinadas a favorecer el escurrimiento del agua y reforzar sectores que puedan presentar mayores riesgos ante un incremento del caudal. Estas tareas se suman al mantenimiento que Hidráulica viene realizando en distintos puntos de Jáchal. Entre los sectores intervenidos anteriormente se encuentran Gran China, los ríos Araya y Malla y Los Pajaritos, donde se realizaron trabajos sobre defensas y cauces, además de la construcción de botadores y otras obras para mejorar el comportamiento del agua.

En esta nueva etapa, el organismo busca concentrar los recursos en puntos considerados estratégicos y anticiparse a eventuales inconvenientes antes de que se produzcan las crecidas propias de la temporada estival.

En paralelo, también comenzaron las intervenciones sobre el río Los Patos, en Calingasta. Allí se realizarán trabajos de encauzamiento y corrección de márgenes, especialmente en sectores que necesitan mantenimiento y recuperación después de varios años sin una intervención integral.