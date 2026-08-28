La UCCuyo impulsa la formación académica en los departamentos con el proyecto de Aulas Híbridas

En el marco de una ambiciosa alianza estratégica interinstitucional, profesionales y referentes pedagógicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) encabezaron una serie de recorridos territoriales por los departamentos de Ullum y Sarmiento .

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La iniciativa responde al desarrollo operativo del programa de Aulas Híbridas , una propuesta impulsada conjuntamente con el Ministerio de Minería y el Ministerio de Educación del Gobierno de San Juan, destinada a descentralizar la educación superior y garantizar la oferta académica en distritos alejados de la provincia.

Durante este despliegue en territorio, los equipos técnicos se enfocaron en el seguimiento directo de la Tecnicatura Universitaria en Marketing Digital , una de las carreras dictadas bajo esta modalidad formativa que combina clases presenciales locales con soporte tecnológico y entornos virtuales.

El ciclo de visitas dio comienzo formal en localidades clave del interior sanjuanino, teniendo como epicentro inicial a las comunidades de Los Berros y Media Agua, en el departamento Sarmiento, así como diversos puntos del departamento Ullum. En estas zonas, el equipo de especialistas de la UCCuyo trabajó codo a codo con tutores locales y alumnos para revisar aspectos organizativos, operativos y de conectividad.

El objetivo central de esta presencia en el lugar fue evaluar detalladamente el impacto pedagógico de las herramientas digitales implementadas. Asimismo, la comitiva pudo relevar de primera mano las dinámicas cotidianas de los estudiantes, escuchando sus inquietudes y asegurando que el modelo de aprendizaje híbrido responda con la máxima fluidez a las particularidades socioculturales de cada comunidad.

El valor de la cercanía institucional de la UCCuyo

Desde el equipo técnico y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales remarcaron la trascendencia de sostener este contacto presencial periódico. La posibilidad de estar en el lugar permite comprender la realidad concreta de cada alumno y realizar las adecuaciones pertinentes en la plataforma para evitar que la distancia física se transforme en un obstáculo para el aprendizaje.

En ese marco, se destacó de forma positiva la recepción recibida por parte de la comunidad educativa local. Tanto los estudiantes matriculados como los tutores territoriales manifestaron un fuerte compromiso con el cursado, consolidando un ambiente colaborativo entre el cuerpo docente de la sede central y las sedes departamentales.

Consolidación de una política educativa federal

El despliegue en Ullum y Sarmiento representa solo el primer tramo de un plan integral de visitas técnicas y pedagógicas que prevé extenderse progresivamente al resto de los departamentos sanjuaninos involucrados en el programa.

A través de esta sinergia entre la Universidad Católica de Cuyo y el Estado provincial, el proyecto de Aulas Híbridas ratifica su meta fundamental: democratizar el acceso a títulos universitarios, brindar herramientas de capacitación vinculadas al desarrollo económico regional e igualar las oportunidades formativas en todo el territorio provincial.