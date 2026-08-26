La UCCuyo ahora apunta a fortalecer la formación de los alumnos de la Facultad de Derecho

La UCCuyo firmó un convenio con el Ministerio de Gobierno para la formación práctica de los estudiantes de esta facultad

La UCCuyo y el Ministerio de Gobierno firmaron un convenio para fortalecer la formación de los estudiantes.

Con la finalidad de ampliar oportunidades para que estudiantes incorporen experiencia práctica en espacios vinculados con su formación y como parte de su trayectoria académica, el Ministerio de Gobierno y la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) firmaron un convenio para fortalecer la formación práctica de estudiantes avanzados de diferentes carreras que dicta la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

El acuerdo fue suscripto por la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, José Luis López Cerviño. Acompañaron a las autoridades, la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento; el secretario académico de la Facultad, Fernando Aciar; el director de carrera, Andrés Borbore; el integrante de la cátedra Práctica Profesional de la Facultad, Leandro Venerdini y la directora de Integración y Desarrollo Regional, Melisa Monla.

Detalles del convenio entre Gobierno y la UCCuyo El acuerdo establece la implementación de las Prácticas Profesionalizantes Presenciales (PPP), que permitirán a estudiantes de distintas carreras desarrollar experiencias formativas en dependencias del Ministerio de Gobierno.

La iniciativa busca vincular los conocimientos adquiridos durante la formación académica con el ámbito profesional, mediante prácticas de carácter temporal y supervisado.