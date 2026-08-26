    • 26 de agosto de 2026 - 09:51

    La UCCuyo ahora apunta a fortalecer la formación de los alumnos de la Facultad de Derecho

    La UCCuyo firmó un convenio con el Ministerio de Gobierno para la formación práctica de los estudiantes de esta facultad

    La UCCuyo y el Ministerio de Gobierno firmaron un convenio para fortalecer la formación de los estudiantes.

    La UCCuyo y el Ministerio de Gobierno firmaron un convenio para fortalecer la formación de los estudiantes.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con la finalidad de ampliar oportunidades para que estudiantes incorporen experiencia práctica en espacios vinculados con su formación y como parte de su trayectoria académica, el Ministerio de Gobierno y la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) firmaron un convenio para fortalecer la formación práctica de estudiantes avanzados de diferentes carreras que dicta la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

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    El acuerdo fue suscripto por la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, José Luis López Cerviño. Acompañaron a las autoridades, la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento; el secretario académico de la Facultad, Fernando Aciar; el director de carrera, Andrés Borbore; el integrante de la cátedra Práctica Profesional de la Facultad, Leandro Venerdini y la directora de Integración y Desarrollo Regional, Melisa Monla.

    Detalles del convenio entre Gobierno y la UCCuyo

    El acuerdo establece la implementación de las Prácticas Profesionalizantes Presenciales (PPP), que permitirán a estudiantes de distintas carreras desarrollar experiencias formativas en dependencias del Ministerio de Gobierno.

    La iniciativa busca vincular los conocimientos adquiridos durante la formación académica con el ámbito profesional, mediante prácticas de carácter temporal y supervisado.

    • Las prácticas tendrán una duración de 200 horas reloj, que deberán cumplirse en un período de entre tres y nueve meses según las condiciones establecidas para cada estudiante.
    • La carga horaria será de 20 horas semanales en la repartición asignada e incluirá un receso anual de 30 días.
    • El programa contempla la posibilidad de una renovación por única vez, siempre que exista consentimiento del estudiante y se mantenga la condición de alumno regular.

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