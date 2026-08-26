Suspenden las clases en San Juan por el alerta de viento Zonda

El alerta por viento Zonda obligó al Gobierno de San Juan a tomar una decisión sobre las clases. El Ministerio de Educación informó que este miércoles 26 de agosto se suspende la actividad escolar a partir de las 13.30, debido a las condiciones meteorológicas previstas para la provincia.
La medida alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades del sistema educativo sanjuanino.
Desde Educación aclararon que los estudiantes que concurren durante el turno mañana no deben ser retirados antes del horario habitual por sus padres o tutores. En el caso de las escuelas que tienen jornada completa, los alumnos recibirán el almuerzo que estaba previsto para este miércoles antes de finalizar sus actividades.
También se suspenden los llamados docentes
La medida preventiva también alcanza a los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban programados para la jornada de este miércoles.
Desde el Ministerio de Educación indicaron que esos llamados quedan anulados y deberán ser generados nuevamente por los directores de los establecimientos correspondientes.
Activaron el Plan de Contingencia
La suspensión fue dispuesta luego del alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a partir de la recomendación de la Dirección de Protección Civil de San Juan.
Además, Educación recordó a directivos y docentes que queda activado el Plan de Contingencia, establecido mediante la Resolución N° 12277-ME-2024.
La cartera educativa señaló que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y que comunicará cualquier modificación o nueva medida relacionada con el funcionamiento de las escuelas.