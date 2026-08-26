Suspenden las clases en San Juan por el alerta de viento Zonda

El alerta por viento Zonda obligó al Gobierno de San Juan a tomar una decisión sobre las clases. El Ministerio de Educación informó que este miércoles 26 de agosto se suspende la actividad escolar a partir de las 13.30 , debido a las condiciones meteorológicas previstas para la provincia.

Por el viento Zonda, varias dependencias de la UNSJ suspendieron actividades presenciales

Alerta por viento Zonda en San Juan: qué pasará con el dictado de clases

La medida alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades del sistema educativo sanjuanino.

Desde Educación aclararon que los estudiantes que concurren durante el turno mañana no deben ser retirados antes del horario habitual por sus padres o tutores. En el caso de las escuelas que tienen jornada completa , los alumnos recibirán el almuerzo que estaba previsto para este miércoles antes de finalizar sus actividades.

La medida preventiva también alcanza a los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban programados para la jornada de este miércoles.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que esos llamados quedan anulados y deberán ser generados nuevamente por los directores de los establecimientos correspondientes.

Activaron el Plan de Contingencia

La suspensión fue dispuesta luego del alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a partir de la recomendación de la Dirección de Protección Civil de San Juan.

Además, Educación recordó a directivos y docentes que queda activado el Plan de Contingencia, establecido mediante la Resolución N° 12277-ME-2024.

La cartera educativa señaló que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y que comunicará cualquier modificación o nueva medida relacionada con el funcionamiento de las escuelas.