Viento Zonda en San Juan: a qué hora llegarán las ráfagas más fuertes y cuándo entra el Sur

San Juan tendrá este miércoles 26 de agosto una jornada atravesada por el viento Zonda, con un fuerte ascenso de la temperatura y ráfagas que ganarán intensidad con el correr de las horas. Para el Gran San Juan, el pronóstico anticipa una máxima cercana a los 29°C, después de una mañana que comenzó con registros alrededor de los 9°C.
La clave estará en la segunda mitad del día. De acuerdo con el detalle del pronóstico, durante la mañana el viento soplará entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h, pero desde la siesta y especialmente durante la tarde aumentará considerablemente su intensidad.
Servicio Meteorológico Nacional.
A qué hora se sentirá con más fuerza el Zonda
El período más complicado comenzará desde el mediodía y se extenderá durante la tarde. Para esa franja, el pronóstico del SMN mostrado para la ciudad de San Juan prevé viento del oeste de 32 a 41 km/h, con ráfagas que pueden ubicarse entre 60 y 69 km/h.
A nivel provincial, la advertencia oficial es incluso más amplia. Protección Civil mantiene una alerta amarilla por viento Zonda para la tarde y noche, con velocidades generales de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar puntualmente los 70 km/h. La actualización del SMN contempla, además, que en sectores alcanzados por la alerta las ráfagas puedan superar los 80 km/h durante el período de mayor intensidad.
Así quedaría la evolución prevista para el Gran San Juan:
- Mañana: unos 9°C, viento de 13 a 22 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
- Tarde: la temperatura trepará hasta los 29°C, con viento de 32 a 41 km/h y ráfagas cercanas a los 60-70 km/h.
- Noche: el termómetro rondará los 19°C y seguirán las ráfagas fuertes, aunque comenzará a producirse un cambio en la dirección del viento.
Después del Zonda llegará el viento Sur
El cambio más importante se espera hacia la noche. Luego de una tarde cálida y seca, el viento rotará hacia el sector Sur, asociado al ingreso de un frente más frío.
Para ese momento se esperan nuevamente ráfagas que podrían rondar los 60 a 70 km/h, lo que marcará el comienzo del descenso de la temperatura.
La consecuencia se sentirá especialmente el jueves: después de los 29°C previstos para este miércoles, la máxima caerá hasta los 18°C, con una mínima de 8°C. Además, el pronóstico anticipa chaparrones durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde, con probabilidades de entre 10% y 40%, mientras seguirá predominando el viento del sector Sur y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.
Servicio Meteorológico Nacional.
Además de las fuertes ráfagas, el Zonda puede provocar polvo en suspensión, reducción de la visibilidad, muy baja humedad y un incremento del riesgo de incendios. Por eso, Protección Civil recomendó asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan volarse, evitar permanecer debajo de árboles o carteles y circular con especial precaución.