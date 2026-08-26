Viento Zonda en San Juan: a qué hora llegarán las ráfagas más fuertes y cuándo entra el Sur

San Juan tendrá este miércoles 26 de agosto una jornada atravesada por el viento Zonda , con un fuerte ascenso de la temperatura y ráfagas que ganarán intensidad con el correr de las horas. Para el Gran San Juan, el pronóstico anticipa una máxima cercana a los 29°C , después de una mañana que comenzó con registros alrededor de los 9°C.

Alerta por viento Zonda en San Juan: qué pasará con el dictado de clases

Con alerta por viento Zonda en San Juan, así estará el tiempo este miércoles 26 de agosto

La clave estará en la segunda mitad del día. De acuerdo con el detalle del pronóstico, durante la mañana el viento soplará entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h , pero desde la siesta y especialmente durante la tarde aumentará considerablemente su intensidad.

El período más complicado comenzará desde el mediodía y se extenderá durante la tarde . Para esa franja, el pronóstico del SMN mostrado para la ciudad de San Juan prevé viento del oeste de 32 a 41 km/h , con ráfagas que pueden ubicarse entre 60 y 69 km/h .

A nivel provincial, la advertencia oficial es incluso más amplia. Protección Civil mantiene una alerta amarilla por viento Zonda para la tarde y noche , con velocidades generales de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar puntualmente los 70 km/h. La actualización del SMN contempla, además, que en sectores alcanzados por la alerta las ráfagas puedan superar los 80 km/h durante el período de mayor intensidad.

Mañana: unos 9°C, viento de 13 a 22 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

unos 9°C, viento de 13 a 22 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Tarde: la temperatura trepará hasta los 29°C, con viento de 32 a 41 km/h y ráfagas cercanas a los 60-70 km/h.

la temperatura trepará hasta los 29°C, con viento de 32 a 41 km/h y ráfagas cercanas a los 60-70 km/h. Noche: el termómetro rondará los 19°C y seguirán las ráfagas fuertes, aunque comenzará a producirse un cambio en la dirección del viento.

Después del Zonda llegará el viento Sur

El cambio más importante se espera hacia la noche. Luego de una tarde cálida y seca, el viento rotará hacia el sector Sur, asociado al ingreso de un frente más frío.

Para ese momento se esperan nuevamente ráfagas que podrían rondar los 60 a 70 km/h, lo que marcará el comienzo del descenso de la temperatura.

La consecuencia se sentirá especialmente el jueves: después de los 29°C previstos para este miércoles, la máxima caerá hasta los 18°C, con una mínima de 8°C. Además, el pronóstico anticipa chaparrones durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde, con probabilidades de entre 10% y 40%, mientras seguirá predominando el viento del sector Sur y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

Servicio Meteorológico Nacional.

Además de las fuertes ráfagas, el Zonda puede provocar polvo en suspensión, reducción de la visibilidad, muy baja humedad y un incremento del riesgo de incendios. Por eso, Protección Civil recomendó asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan volarse, evitar permanecer debajo de árboles o carteles y circular con especial precaución.