Alerta por viento Zonda en San Juan: qué pasará con el dictado de clases

Alerta de Zonda en San Juan: qué pasará con el dictado de clases

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El viento Zonda vuelve a poner en alerta a San Juan y, como ocurre cada vez que el fenómeno amenaza con intensificarse, hay una pregunta que se repite entre las familias: ¿qué pasará con las clases? Por el momento, el Ministerio de Educación no anunció modificaciones y el dictado de clases se mantiene con normalidad.

Según pudo saber Diario de Cuyo, las autoridades educativas permanecen atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las recomendaciones que emita la Dirección de Protección Civil. En caso de que la situación lo requiera, podría evaluarse alguna medida durante la jornada.

Por ahora, no hay una suspensión de clases anunciada para este miércoles, por lo que alumnos y docentes deberán asistir normalmente a los establecimientos educativos.

La expectativa está puesta especialmente en la evolución del Zonda durante las próximas horas. De acuerdo con el pronóstico, el viento se intensificará durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

San Juan, bajo alerta por viento Zonda El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un alerta meteorológica para sectores de San Juan por viento Zonda. El fenómeno podría provocar ráfagas fuertes, reducción de visibilidad por polvo en suspensión y un marcado aumento de la temperatura.