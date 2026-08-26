    • 26 de agosto de 2026 - 07:43

    Paro universitario: San Juan se suma a la medida nacional de 48 horas

    Los docentes de la UNSJ adhieren al paro nacional de este jueves y viernes. Reclaman mejoras salariales y mayor financiamiento para las universidades.

    UNSJ.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se sumará al paro universitario nacional de 48 horas que se realizará este jueves 27 y viernes 28 de agosto. Los docentes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmaron su adhesión a la medida de fuerza, que se llevará adelante en distintas universidades públicas del país.

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    La protesta fue convocada a nivel nacional en reclamo de una recomposición salarial para los trabajadores universitarios y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En la provincia, los gremios docentes Adicus y SiDUNSJ resolvieron acompañar la medida.

    De esta manera, durante las dos jornadas habrá afectación de las actividades académicas en las distintas facultades de la UNSJ y en los colegios preuniversitarios, de acuerdo con el nivel de adhesión de los docentes.

    Qué reclaman los docentes universitarios

    Uno de los principales reclamos está vinculado con los salarios. Desde los gremios sostienen que los ingresos de los trabajadores universitarios quedaron por debajo de la inflación y reclaman una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

    La protesta también apunta al financiamiento de las universidades públicas, en un contexto de reclamos al Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

    En San Juan, la medida se suma a otras jornadas de paro que ya se realizaron durante el conflicto universitario. Los sindicatos advierten que, si no hay respuestas a sus pedidos, podrían continuar con el plan de lucha.

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