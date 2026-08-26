De una necesidad personal a una app con más de 20.000 usuarios: "Yendly", la agenda cultural de San Juan en un solo lugar

“¿Qué hay para hacer hoy en San Juan?”. Esa pregunta comenzó a sonar cada vez con más fuerza en la cabeza de Nicolás Valentino. Para responder a esa pregunta se dio vida a “Yendly” , una aplicación que nació hace aproximadamente dos años con el objetivo de reunir en un solo lugar la agenda de actividades culturales, sociales y recreativas de la provincia.

La idea surgió, en primer lugar, de una experiencia personal. Valentino recuerda que sabía que en la provincia había una interesante oferta cultural, pero muchas veces llegaba tarde. “Me pasaba seguido que me enteraba de eventos luego de que pasaron y no encontraba un solo lugar donde estuvieran todos los eventos de San Juan” , explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Cine, teatro, recitales, propuestas nocturnas y distintas actividades comenzaron a formar parte de una misma agenda que quería crear Valentino. La segunda motivación detrás del desarrollo de la aplicación estuvo relacionada con una frase que, según su creador, se escucha con frecuencia, y es que “en San Juan no hay nada para hacer”, debido precisamente a lo surtido de las ofertas y la complejidad de tomar contacto con todas, sin que ello dependa de tener que visitar de manera individual perfiles en redes sociales.

“Sabía que sí había mucho por hacer y me parecía oportuno mostrarlo” , sostuvo el joven.

El nombre también surgió de la idea de movimiento. Yendly deriva de “yendo” y fue elegido por Valentino con la intención de construir una identidad propia alrededor de la aplicación.

El joven fue además quien se encargó inicialmente de prácticamente todo el desarrollo. Cuando decidió lanzarla, la programó, diseñó, registró el nombre y cargó los primeros eventos, esto hace dos años, cuando la disponibilidad de la IA y sus facilidades no estaban tan a la mano como ahora. Lo tomó como un desafío intelectual y, durante nueve meses trabajó en el desarrollo de la aplicación.

Con el tiempo, debido a las dimensiones de la aplicación, comenzó a sumar personas y conformó el equipo que actualmente lo acompaña en el crecimiento de Yendly.

El proceso, sin embargo, no estuvo exento de dificultades. Valentino recuerda que cuando comenzó a desarrollar la aplicación la inteligencia artificial todavía no tenía el nivel de desarrollo actual, por lo que debió afrontar distintos desafíos técnicos. Pero el mayor reto, asegura, no terminó en la programación. Conseguir que las personas descargaran una aplicación nueva y confiaran en ella en San Juan fue otro de los obstáculos.

“Cuando hacés una aplicación nadie quiere bajarla, el ‘no’ es la respuesta constante que un emprendedor se encuentra”, señaló.

Más de 20.000 usuarios y un excelente derivador para compra de entradas, el presente de la app

La apuesta comenzó a encontrar respuesta entre los usuarios. Actualmente, Yendly cuenta con más de 20.000 usuarios registrados en San Juan, según explicó su fundador.

La plataforma funciona como una enorme agenda que concentra eventos desde independientes y de menor escala, como aquellos organizados por el Gobierno provincial o distintos organismos de mayor masividad. Quienes navegan en la aplicación se pueden topar con muestras, estrenos, cartelera de cine, fiestas, peñas, actividades para realizar en familia como de nicho.

A su vez permite a los usuarios comprar entradas para determinados eventos sin necesidad de tener que buscar la página de las entradas por otra vía. Uno de los ejemplos más recientes fue el recital de Las Pastillas del Abuelo, cuya propuesta fue visualizada miles de veces dentro de la aplicación. Además, alrededor de 700 personas compraron sus entradas a través de Yendly, una cifra que Valentino considera una señal del crecimiento que logró la plataforma.

Yendly sin fronteras: Mendoza y Córdoba se alistan para el arribo de la aplicación

El objetivo de Valentino ahora es que Yendly deje de ser solamente una aplicación sanjuanina y pueda convertirse en una plataforma de referencia para encontrar actividades en distintas ciudades.

Es así como en las últimas semanas la aplicación desembarcó en Mendoza, mientras que el próximo destino previsto es Córdoba, donde esperan lanzarla a la brevedad, antes de culminar el año.

La meta es ambiciosa, y es que Yendly se convierta en la aplicación que las personas abran cuando quieran saber qué hacer, dónde ir o qué evento se viene. “Las expectativas con Yendly es que sea la app por default, donde la gente busca eventos, consigue información sobre todos los eventos”, resumió Valentino.

Así, lo que comenzó como una búsqueda personal para dejar de enterarse tarde de los eventos de San Juan terminó transformándose en una plataforma con miles de usuarios y una expansión que ya mira hacia otras provincias. La pregunta “¿qué hay para hacer?” encontró, al menos para sus creadores, un lugar donde empezar a responderla.