YPF habilitó la compra de acciones desde su app y busca acercar la inversión a más argentinos

YPF habilitó desde este martes la posibilidad de comprar y vender acciones de la compañía directamente desde su aplicación móvil , una herramienta con la que busca simplificar el acceso al mercado de capitales y sumar pequeños inversores. La novedad llega dos semanas después del desdoblamiento de sus títulos, que redujo el precio unitario de cada acción sin modificar el valor económico de las tenencias existentes.

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La compañía presenta la iniciativa como una forma de acercar la inversión bursátil a usuarios que hasta ahora podían encontrar complejo el proceso tradicional. Según YPF, se trata además de la primera empresa en incorporar la compra y venta de sus propias acciones dentro de su aplicación. La herramienta funciona durante el horario del mercado, de 10.30 a 17 , y está integrada a través de una alianza con Banco Santander.

El presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín , explicó que el objetivo es permitir que más argentinos puedan convertirse en accionistas y realizar la operatoria de una manera más simple. “Queremos que cada vez más argentinos puedan ser también dueños de YPF”, expresó al anunciar la puesta en marcha de la nueva función.

Para el usuario, el procedimiento busca ser similar al resto de las operaciones que ya realiza dentro de la aplicación. No será necesario gestionar previamente y por separado una cuenta comitente : el mecanismo contempla su generación de forma automática mediante la infraestructura financiera que sostiene la operatoria.

Hoy damos un paso enorme. Por primera vez, una compañía permitirá comprar sus acciones desde su propia app. Después del split que hicimos a principios de agosto, los usuarios de App YPF van a poder operar con nuestras acciones de manera simple y segura, durante el horario de… pic.twitter.com/971fLk3neo

El esquema funciona con Santander como intermediario. Técnicamente, cuando el usuario decide comprar, se genera la cuenta necesaria para operar, la orden se canaliza en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y los títulos quedan registrados a nombre del inversor. Para quien utiliza la app, buena parte de ese proceso queda integrada detrás de una interfaz simplificada.

En términos prácticos, los puntos principales son:

La operación se realiza directamente desde App YPF .

Se pueden comprar y vender acciones de YPF .

Las órdenes se cursan durante el horario de mercado, de 10.30 a 17 .

La operatoria cuenta con el soporte de Banco Santander .

No es necesario abrir previamente por cuenta propia una cuenta comitente tradicional: el alta se integra al procedimiento.

El dinero disponible en la aplicación también puede utilizarse dentro del ecosistema financiero que YPF viene desarrollando.

La función se suma a otras posibilidades que ya ofrece la aplicación, como ingresar dinero, realizar transferencias, pagar en estaciones de servicio, abonar servicios y recargas y mantener saldos remunerados.

El paso previo que hizo más accesible cada acción

La nueva herramienta fue precedida por una decisión clave. El 4 de agosto YPF concretó un split de acciones en una relación de 10 a 1 en el mercado argentino. Esto significa que por cada acción existente pasaron a existir diez, mientras que el precio de cada una se redujo proporcionalmente.

El cambio no alteró el valor total de las inversiones ni la participación de los accionistas. Una persona que antes poseía una acción pasó a tener diez, pero cada una con una décima parte del valor anterior. El objetivo fue bajar la barrera de entrada para pequeños inversores y, al mismo tiempo, aumentar la cantidad de títulos disponibles para negociar.

YPF pasó así de 393,3 millones de acciones a unos 3.933 millones, mientras que el valor nominal de cada título se modificó de $10 a $1. El desdoblamiento fue automático para quienes ya eran accionistas.

Qué beneficios busca YPF con la medida

Más allá de simplificar el procedimiento para el público, la petrolera apunta a ampliar la base de inversores minoristas y mejorar la liquidez de sus acciones en el mercado local. Al existir títulos con un menor precio unitario y una vía de acceso integrada a una aplicación de uso cotidiano, la compañía pretende reducir algunas de las barreras habituales de entrada al mercado bursátil.

La empresa también había vinculado el desarrollo de esta herramienta con la necesidad de ofrecer un canal oficial y seguro ante las estafas digitales que utilizan fraudulentamente la imagen y el nombre de YPF para promocionar falsas oportunidades de inversión. En su sitio para inversores, la petrolera advierte que los programas que circulan en redes sociales invitando a invertir en su nombre por fuera de canales autorizados son falsos.

Ese punto cobra especial importancia con la nueva función: la compra se realiza dentro de la aplicación oficial de YPF y mediante operadores habilitados, por lo que la compañía recomienda desconfiar de contactos externos que soliciten dinero o datos personales para supuestas inversiones.

Lo más importante a tener en cuenta antes de comprar

La facilidad para acceder desde el celular no cambia la naturaleza de la inversión. Comprar acciones significa adquirir una participación en una empresa cuyo precio puede subir o bajar según la evolución de YPF, el mercado energético, la economía argentina y las condiciones financieras generales.

Por eso, la posibilidad de operar con pocos pasos no implica una rentabilidad asegurada ni que el dinero invertido mantenga siempre su valor. El split tampoco significó que las acciones se hayan “abaratado” económicamente: simplemente dividió cada título en diez partes y redujo proporcionalmente su precio individual, sin modificar el valor de YPF ni el patrimonio previo de sus accionistas.

La recomendación central es verificar que la operación se realice desde la App YPF oficial, conocer el precio al momento de enviar la orden y entender que se trata de una inversión de renta variable antes de decidir cuánto dinero destinar.

Con este paso, YPF profundiza su estrategia de integrar servicios financieros dentro de su plataforma y abre una nueva puerta para que usuarios sin experiencia previa en el mercado bursátil puedan acceder a sus acciones mediante un procedimiento más sencillo.

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Categoría: Economía

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