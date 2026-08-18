La UOM cerró una paritaria hasta 2027 con bono de $210.000 y aumentos escalonados

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores comprendidos en la Rama 17, con aumentos escalonados que llevarán la mejora acumulada al 23,5% hasta abril de 2027 . El entendimiento incluye además un bono compensatorio de $210.000 y una cláusula de revisión para analizar la evolución de los salarios.

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El acuerdo se extenderá durante varios meses y busca establecer una referencia salarial de largo plazo para el sector. El bono extraordinario corresponde al período comprendido entre abril y julio y será abonado en tres cuotas iguales y consecutivas , es decir, de $70.000 cada una.

En paralelo, los incrementos pactados se irán incorporando de manera progresiva hasta alcanzar una suba acumulada del 23,5% al 1° de abril de 2027 . A partir de esa fecha se prevé, además, la aplicación de un 4% como nueva base de cálculo salarial .

Uno de los puntos centrales del entendimiento será la cláusula de revisión prevista para la primera quincena de febrero de 2027 . Esa instancia permitirá volver a analizar el comportamiento de los salarios frente a la evolución de la economía y evaluar eventuales desfasajes durante la vigencia de una paritaria particularmente extensa.

Desde San Juan, el secretario general de la UOM local, Martín Solazzo , valoró que se haya logrado cerrar el acuerdo, aunque advirtió sobre el riesgo que implica establecer condiciones salariales durante un período tan prolongado.

“Aunque hemos alcanzado un acuerdo, es bastante peligroso hacer una paritaria tan larga”, sostuvo el dirigente metalúrgico.

La preocupación está vinculada a la posibilidad de que las condiciones económicas cambien antes de que finalice el período acordado. Por ese motivo, la instancia de revisión de febrero aparece como una herramienta clave para determinar si será necesario realizar correcciones.

El entendimiento llega después de varios meses de negociaciones en el sector metalúrgico. Hasta ahora, las escalas vigentes tenían como referencia el acuerdo correspondiente al período septiembre de 2025-abril de 2026, mientras las partes continuaban discutiendo una actualización para los meses siguientes.

En San Juan, la actividad alcanzada por la negociación tiene presencia en diferentes ramas productivas. Solazzo mencionó entre ellas la fabricación de autopartes para la industria automotriz, como juntas de tapas de cilindro y retenes, y la metalúrgica pesada vinculada a la construcción de galpones y la producción de máquinas viales.

Según detalló el dirigente, solamente en este último segmento funcionan alrededor de 300 talleres y empresas en la provincia, por lo que la actualización salarial tendrá incidencia directa sobre una actividad con presencia importante dentro de la estructura productiva sanjuanina.

Al mismo tiempo, la UOM San Juan avanza con un programa de capacitación en soldadura profesional mediante un convenio con el Centro de Formación Profesional N°1 de Rawson. La iniciativa cuenta con aval del Ministerio de Educación y apunta a fortalecer la formación técnica de trabajadores del sector.