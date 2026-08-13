Paritarias metalúrgicas: la UOM cerró un aumento salarial que se extenderá durante ocho meses

Tras intensas negociaciones, el gremio y las cámaras empresariales pactaron una recomposición para el sector que regirá a lo largo de un período clave para la actividad industrial.

Los 5 delegados paritarios de la UOM que lideraron las negociaciones salariales con los empresarios.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alcanzó un nuevo acuerdo paritario para el sector metalmecánico que contempla un esquema de incrementos salariales distribuidos a lo largo de ocho meses, con el objetivo de brindar previsibilidad a los haberes frente a la evolución del costo de vida.

La rúbrica del entendimiento se concretó en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, luego de una serie de audiencias y negociaciones orientadas a destrabar el conflicto y recomponer los ingresos del personal de la actividad.

Los ejes centrales del acuerdo salarial Vigencia extendida: La mejora paritaria se estructuró para cubrir el tramo correspondiente a los próximos meses, fijando pautas de actualización periódica para los salarios básicos.

Composición del aumento: El esquema global combina ajustes porcentuales acumulativos junto a sumas de carácter extraordinario orientadas a equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Participación sectorial: Del entendimiento formaron parte tanto la conducción nacional del gremio como los representantes de las principales cámaras empresariales del rubro industrial y metalúrgico.