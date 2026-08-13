    • 13 de agosto de 2026 - 21:40

    Paritarias metalúrgicas: la UOM cerró un aumento salarial que se extenderá durante ocho meses

    Tras intensas negociaciones, el gremio y las cámaras empresariales pactaron una recomposición para el sector que regirá a lo largo de un período clave para la actividad industrial.

    Los 5 delegados paritarios de la UOM que lideraron las negociaciones salariales con los empresarios.

    Los 5 delegados paritarios de la UOM que lideraron las negociaciones salariales con los empresarios.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alcanzó un nuevo acuerdo paritario para el sector metalmecánico que contempla un esquema de incrementos salariales distribuidos a lo largo de ocho meses, con el objetivo de brindar previsibilidad a los haberes frente a la evolución del costo de vida.

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    La rúbrica del entendimiento se concretó en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, luego de una serie de audiencias y negociaciones orientadas a destrabar el conflicto y recomponer los ingresos del personal de la actividad.

    Los ejes centrales del acuerdo salarial

    Vigencia extendida: La mejora paritaria se estructuró para cubrir el tramo correspondiente a los próximos meses, fijando pautas de actualización periódica para los salarios básicos.

    Composición del aumento: El esquema global combina ajustes porcentuales acumulativos junto a sumas de carácter extraordinario orientadas a equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores.

    Participación sectorial: Del entendimiento formaron parte tanto la conducción nacional del gremio como los representantes de las principales cámaras empresariales del rubro industrial y metalúrgico.

    Impacto en la industria

    Con este acuerdo, la UOM logra encauzar una de las paritarias más complejas y masivas del sector privado, estableciendo un parámetro de referencia para otras actividades industriales y fabriles del país en el marco de las negociaciones colectivas del período.

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