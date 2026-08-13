    • 13 de agosto de 2026 - 18:18

    ANMAT: clausuraron una droguería y prohibieron la distribución de sus productos en todo el país

    El organismo nacional detectó graves irregularidades estructurales y operativas durante una inspección en un establecimiento cordobés.

    La decisión de ANMAT se conoció este jueves a través del Boletín Oficial.

    La decisión de ANMAT se conoció este jueves a través del Boletín Oficial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio argentino de todos los productos y especialidades medicinales elaborados y comercializados por una droguería Droguería Lomas S.A con sede en la provincia de Córdoba.

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    La tajante decisión fue oficializada en las últimas horas a través de la publicación en el Boletín Oficial, tras constatarse una serie de incumplimientos críticos a las normativas de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y control de trazabilidad.

    El origen de la medida y las fallas detectadas

    El procedimiento se originó a partir de una inspección de fiscalización llevada adelante por los auditores del organismo regulador en las instalaciones de la firma comercial. En el operativo, los inspectores corroboraron que el establecimiento operaba con serias deficiencias operativas y sanitarias.

    Entre las principales irregularidades señaladas en el expediente se destacan:

    Ausencia de Dirección Técnica: La droguería funcionaba sin la presencia ni el respaldo permanente de un profesional farmacéutico responsable, requisito fundamental e indispensable para la comercialización de fármacos.

    Falta de trazabilidad: No se garantizaba el adecuado registro de ingreso y egreso de los lotes de medicamentos, lo que impedía rastrear su origen y destino final.

    Deficiencias edilicias y de almacenamiento: Las condiciones físicas del lugar no cumplían con los estándares requeridos para resguardar la cadena de frío y la integridad de las especialidades medicinales.

    Alcance de la prohibición

    Ante el potencial riesgo para la salud de la población que implica la comercialización de fármacos sin los controles legales correspondientes, la ANMAT ordenó la suspensión total de las actividades de la empresa y la prohibición preventiva de comercializar cualquier producto farmacéutico bajo su órbita en farmacias, hospitales y droguerías de todo el país hasta tanto regularice su situación legal y operativa.

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