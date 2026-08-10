ANMAT prohibió el uso y la venta de un dermatoscopio que fue robado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de un equipo médico utilizado en dermatología, luego de que la empresa titular del producto denunciara que había sido robado.
La medida fue establecida mediante la Disposición 4945/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el titular del organismo, Luis Fontana.
Qué equipo prohibió ANMAT
El producto alcanzado por la medida es un Dermatoscopio FotoFinder, modelo skeen, identificado con el número de serie FFP000960-0145 y registrado bajo PM1958-65. El dispositivo está clasificado como producto médico de riesgo I.
Se trata de un equipo utilizado en el ámbito de la dermatología para la captura y documentación estandarizada de imágenes microscópicas y macroscópicas. Estas herramientas permiten facilitar la evaluación inicial de lesiones cutáneas y realizar el seguimiento de pacientes.
La prohibición se aplica específicamente a la unidad identificada en la disposición.
El equipo fue robado y se desconoce su estado
La decisión de ANMAT surgió luego de una denuncia presentada por Aler SM S.A., empresa titular del producto e inscripta como fabricante e importadora de productos médicos.
La firma informó formalmente la sustracción del equipo y puso en marcha el procedimiento correspondiente ante las autoridades. La denuncia policial fue realizada ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y quedó incorporada al expediente administrativo.
A partir de la denuncia, el caso fue analizado por el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).
El principal motivo de preocupación fue que, luego del robo, se desconoce en qué condiciones se encuentra el dispositivo y qué ocurrió con el equipo desde que salió del circuito de control.
Ante esa situación, el área técnica recomendó prohibir de manera total su uso, comercialización y distribución, con el objetivo de evitar que la unidad sustraída vuelva a ser utilizada o comercializada sin garantías sobre su estado.
Qué deben hacer quienes encuentren el equipo
La disposición establece además distintas notificaciones a organismos sanitarios y administrativos para reforzar el control sobre la circulación del producto.
ANMAT recordó que cualquier persona o institución que detecte la presencia o circulación del dermatoscopio identificado debe abstenerse de utilizarlo y comunicar inmediatamente la situación a las autoridades competentes.
La medida busca impedir que el dispositivo robado vuelva a ingresar al circuito sanitario por fuera de los mecanismos habituales de control y trazabilidad.