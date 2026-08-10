ANMAT prohibió el uso y la venta de un dermatoscopio que fue robado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de un equipo médico utilizado en dermatología, luego de que la empresa titular del producto denunciara que había sido robado.

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La medida fue establecida mediante la Disposición 4945/2026 , publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el titular del organismo, Luis Fontana.

El producto alcanzado por la medida es un Dermatoscopio FotoFinder, modelo skeen , identificado con el número de serie FFP000960-0145 y registrado bajo PM1958-65 . El dispositivo está clasificado como producto médico de riesgo I.

Se trata de un equipo utilizado en el ámbito de la dermatología para la captura y documentación estandarizada de imágenes microscópicas y macroscópicas . Estas herramientas permiten facilitar la evaluación inicial de lesiones cutáneas y realizar el seguimiento de pacientes.

La prohibición se aplica específicamente a la unidad identificada en la disposición.

El equipo fue robado y se desconoce su estado

La decisión de ANMAT surgió luego de una denuncia presentada por Aler SM S.A., empresa titular del producto e inscripta como fabricante e importadora de productos médicos.

La firma informó formalmente la sustracción del equipo y puso en marcha el procedimiento correspondiente ante las autoridades. La denuncia policial fue realizada ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y quedó incorporada al expediente administrativo.

A partir de la denuncia, el caso fue analizado por el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).

El principal motivo de preocupación fue que, luego del robo, se desconoce en qué condiciones se encuentra el dispositivo y qué ocurrió con el equipo desde que salió del circuito de control.

Ante esa situación, el área técnica recomendó prohibir de manera total su uso, comercialización y distribución, con el objetivo de evitar que la unidad sustraída vuelva a ser utilizada o comercializada sin garantías sobre su estado.

Qué deben hacer quienes encuentren el equipo

La disposición establece además distintas notificaciones a organismos sanitarios y administrativos para reforzar el control sobre la circulación del producto.

ANMAT recordó que cualquier persona o institución que detecte la presencia o circulación del dermatoscopio identificado debe abstenerse de utilizarlo y comunicar inmediatamente la situación a las autoridades competentes.

La medida busca impedir que el dispositivo robado vuelva a ingresar al circuito sanitario por fuera de los mecanismos habituales de control y trazabilidad.