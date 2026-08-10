    • 10 de agosto de 2026 - 08:47

    El Gobierno realizó cambios en el esquema de privatización de Belgrano Cargas

    Según se informó, los fondos obtenidos por la venta de material rodante serán destinados a financiar las obras que deberán realizar los futuros concesionarios ferroviarios.

    El Gobierno realizó cambios en el esquema de privatización de Belgrano Cargas

    El Gobierno realizó cambios en el esquema de privatización de Belgrano Cargas

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    El Gobierno realizó cambios en el esquema financiero previsto para la privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y dispuso que el dinero obtenido a través del “remate público del material rodante y el producido de la venta del material rodante incluido en los contratos de concesión de vías” serán asignados a “un fideicomiso” que determine el Ministerio de Economía “con destino único al financiamiento y pago de las obras a cargo de los concesionarios”.

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    Así se informó este lunes a través del Decreto 718/2026 publicado en el Boletín Oficial y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el cual indicó en el artículo 1°: “Establécese que el producido de la venta mediante remate público del material rodante así como el producido de la venta del material rodante incluido en los contratos de concesión de vías serán asignados a un fideicomiso que a tal efecto determine el Ministerio de Economía con destino único al financiamiento y pago de las obras a cargo de los concesionarios”.

    Asimismo, señaló en el escrito firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, que en el artículo 2° se instruye al Ministerio de Economía a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en citado el artículo 1°, debiendo concretar, entre otras, las siguientes acciones:

    “a. Asignar al fideicomiso al que se hace referencia en el artículo 1° del presente decreto los recursos previstos en este, pudiendo suscribir el contrato de fideicomiso, así como dictar las normas operativas y complementarias que resulten pertinentes.

    b. Determinar el precio de venta del material rodante incluido en los contratos de concesión mencionados en el artículo 1° del presente decreto, tomando como valor mínimo de referencia la tasación del valor venal del material rodante practicada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en el marco del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima”.

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