    • 10 de agosto de 2026 - 09:32

    La Justicia le pidió a Manuel Adorni que justifique el crecimiento de su patrimonio

    En un requerimiento de justificación patrimonial de 207 fojas la fiscalía intimó al ex jefe de Gabinete en 20 puntos concretos donde hay inconsistencias

    La Justicia le pidió a Manuel Adorni que justifique el crecimiento de su patrimonio

    La Justicia le pidió a Manuel Adorni que justifique el crecimiento de su patrimonio

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    El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este lunes el requerimiento de justificación patrimonial del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, y lo intimó a que explique veinte puntos concretos de inconsistencias, en un dictamen de 207 fojas.

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    La fiscalía dio 15 días a Adorni para justificar “la procedencia del incremento patrimonial” a título personal y a través de su esposa Bettina Angeletti.

    La intimación abarca incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que hasta el momento “no encuentran” explicación suficiente, advirtió la fiscalía.

    El dictamen se presentó ante el juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso.

    La acción de Pollicita podría ser la antesala del llamado a indagatoria. Adorni dejó el Gobierno hace más de un mes envuelto en una causa que se encuentra en el juzgado de Ariel Lijo, en los tribunales federales de Comodoro Py.

    El ex vocero de Milei es investigado por la compra de inmuebles y otros gastos presuntamente excesivos para sus ingresos.

    Adorni tendrá un plazo de 15 días para responder el pedido de Pollicita, que se apoyó en un informe que realizó la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

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