    • 9 de agosto de 2026 - 21:25

    Javier Milei refuerza su vínculo con Estados Unidos con dos nuevos viajes antes de fin de año

    El Presidente tiene previsto viajar en octubre a Washington para participar de un encuentro por el Mes de la Herencia Hispana y en diciembre a Miami para la cumbre de líderes del G-20.

    Javier Milei junto a Donald Trump.

    Javier Milei junto a Donald Trump.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Javier Milei sumará dos nuevos viajes a Estados Unidos antes de que termine 2026. Según confirmaron fuentes oficiales, el Presidente tiene previsto participar en octubre de una conferencia vinculada al Mes de la Herencia Hispana y, dos meses después, viajará a Miami para asistir a la cumbre de líderes del G-20.

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    El canciller Pablo Quirno formará parte de la comitiva presidencial en ambas visitas, de acuerdo con la información oficial.

    La primera actividad está prevista para el 14 de octubre en Washington, donde Milei participará de una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana. El encuentro reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores, representantes diplomáticos y referentes de la comunidad hispana, con una agenda enfocada en liderazgo, economía y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

    La segunda visita será el 14 y 15 de diciembre en Miami, donde se realizará la cumbre de jefes de Estado del G-20. El encuentro será encabezado por el presidente estadounidense Donald Trump, en su carácter de anfitrión, y marcará el cierre del calendario del foro durante 2026.

    Desde la Casa Rosada señalaron que ambos compromisos ya forman parte de la agenda presidencial, aunque evitaron brindar detalles sobre las actividades bilaterales que Milei podría mantener durante esas visitas. Tampoco confirmaron por ahora un nuevo encuentro individual entre el mandatario argentino y Trump.

    La relación con Estados Unidos ocupa un lugar central en la política exterior de Milei. El Gobierno considera a ese país y a Israel como sus principales socios estratégicos y busca profundizar los vínculos en materia política, económica, comercial y de seguridad.

    En paralelo, la administración nacional también pretende ampliar la cooperación con Israel en áreas como inversiones, tecnología, seguridad y comercio. La última señal en ese sentido se produjo durante la reciente gira sudamericana, cuando Milei y Quirno mantuvieron un encuentro con el canciller israelí, Gideon Sa'ar, en Colombia.

    Antes de los dos viajes previstos a Estados Unidos, Milei tendrá otra actividad internacional de relevancia. En septiembre se realizará en Nueva York el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo debate general está previsto entre el 22 y el 26 de septiembre y continuará el 28.

    De esta manera, el Presidente tendrá por delante una agenda internacional cargada durante el último tramo de 2026, con tres importantes compromisos en Estados Unidos y Naciones Unidas antes del cierre del año.

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