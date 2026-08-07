Milei se reunió en Colombia con Abelardo de la Espriella antes de su asunción presidencial

El presidente Javier Milei desarrolló una intensa agenda en Colombia , donde mantuvo encuentros con el mandatario electo, Abelardo de la Espriella , antes del acto de su asunción del máximo cargo, y también con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'a.

Colombo: una "bocanada de confianza" por Vicuña, la "expectativa" de un 2027 con Milei y el sueño intacto de la Capital

Durante su estadía en la ciudad de Cali, Milei además recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali.

La primera actividad del mandatario fue a la mañana, con una reunión bilateral con Gideon Sa'ar. Dicho cónclave tuvo la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno, los funcionarios que integran la comitiva del Gobierno en esta gira internacional que tuvo una primera escala en Ecuador, el jueves.

Tras la reunión, tomó contacto con de la Espriella, quien se anota como otro mandatario de la región de la derecha y aliado al libertario. En un video que difundió Presidencia, se puede ver al economista saludar a su par al grito de “vamos tigre, viva la libertad carajo” .

Luego se tomaron una foto y se volvieron a abrazar. Los dos dirigentes comparten ideología apuestan a consolidar un bloque regional de derecha.

Depués, el Presidente partió rápidamente para recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en la sede de la Cámara de Comercio de Cali. No es el último paso de Milei: a las 17 horas de Argentina, participará de la ceremonia de juramentación y toma de posesión del presidente electo.

Finalmente, a la madrugada de la Argentina, parte el vuelo presidencial desde Santiago de Cali con destino a la República Argentina.

A lo largo de la jornada, el mandatario siguió atentamente lo que sucedió en el Congreso con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y celebró la media sanción que le otorgó la Cámara alta. Pese a que el oficialismo resignó dos capítulos claves de la normativa.